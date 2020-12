Comín: «Si ara fos dirigent d'ERC em sentiria una mica estafat»

L'exconseller Toni Comín ha afirmat que si ara fos dirigent d'ERC se sentiria una mica estafat. En una entrevista a Els Matins de TV3 s'ha referit a la "curiosa coincidència al calendari" del suport d'ERC als pressupostos de l'Estat i la revocació del tercer grau dels presos de l'1-O per part del Tribunal Suprem. "Ni que sigui per aquesta coordinació, el govern del PSOE li ha pres el pèl a ERC", ha afegit.L'exconseller d'ERC ha assegurat que no participarà de la campanya electoral de les eleccions previstes per al 14-F tot i donar suport a la candidata de JxCat, Laura Borràs. Comín ha explicat que tindrà un "perfil discret" ja que porta la coordinació executiva del consell per la república. Un espai que ha qualificat de "transversal".Comín ha destacat que l'endemà que el Congrés aprovés els pressupostos amb el suport d'ERC, el Tribunal Suprem va fer pública la revocació del tercer grau dels presos de l'1-O. I és que, segons l'exconseller, el poder legislatiu i el judicial estan "perfectament coordinats" per "perseguir" l'independentisme català.Comín ha carregat contra la "irresponsabilitat absoluta" del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Ja que, segons l'exconseller, han fet de "piròmans" jugant amb el calendari tant amb el tema de l'indult com el de la reforma del delicte de sedició. En aquest context, Comín ha defensat que l'única solució és l'amnistia i que les altres són "pegats".L'exconseller ha defensat que tots els partits independentistes (JxCat, ERC i la CUP) haurien d'estar negociant junts amb el govern de Pedro Sánchez. I d'aquesta manera, ha afegit, la força negociadora seria més alta i s'obtindrien "partides més importants".Pel que fa a la taula de diàleg, Comín ha considerat que no s'ha de seure a la taula si és per dialogar i que només s'ha de fer per negociar les condicions d'un referèndum d'autodeterminació. "Si no es per negociar això, l'únic que es fa és regalar una fotografia a Sánchez, que la fa servir a Europa per fer creure que està anant per la via de la solució", ha afirmat.En relació a la vista pel suplicatori contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al Parlament Europeu, que s'ha ajornat fins al 14 de gener, l'exconseller ha avisat que recorreran al tribunal de justícia de la Unió Europea i ha afegit que hi ha una probabilitat "molt alta" que tombi el suplicatori. En aquest sentit, ha alertat al Parlament Europeu que s'ha de pensar "molt bé" la seva decisió. Segons l'exconseller, guanyar el suplicatori és "molt difícil però no impossible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor