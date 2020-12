Els xefs amb estrella Michelin denuncien que l'administració els aboca «a la misèria»

Altres notícies que et poden interessar

Xefs amb estrella Michelin critiquen que les administracions els han donat l'esquena després de lloar-los durant anys com a "ambaixadors" culturals. Després d'un primer confinament "comprensible", els restaurants gastronòmics han viscut amb "indignació i sorpresa" el segon tancament aquesta tardor, ja que ha abocat els seus negocis i proveïdors, "a la misèria", segons han lamentat en declaracions a l'ACN xefs com Martín Berasategui (Lasarte i Oria) Albert Raurich (Dos Palillos), Carme Ruscalleda i Raül Balam (Moments) i Fran López (Villa Retiro i Xerta). Els cuiners creuen que la propera gala virtual de les estrelles Michelin del pròxim 14 de desembre serà un bon moment per a defensar la professió.El segon tancament va agafar el xef Martín Berasategui -amb tres estrelles a Lasarte i una a Oria, tots dos al Monument Hotel, entre altres reconeixements Michelin- treballant a ple rendiment. Va decidir obrir els restaurants al setembre davant la perspectiva d'un estiu amb "escàs turisme". "Va ser un cop a l'ànim de tothom", ha dit sobre el tancament del passat octubre. Sense voler entrar en "política", el xef ha lamentat que hi hagi gent que "no els vol, no els respecta i els tracta malament". Berasategui creu que han estat reivindicats com a “ambaixadors de moles coses” i no es mereixen això “per res del món”.La cuinera Carme Ruscalleda i el seu fill, el cuiner Raül Balam, expliquen que al primer confinament a mitjans de març, l'Hotel Mandarin Oriental (on hi tenen l'estrellat Moments) va tancar i aleshores hi havia "moltes ganes i reunions", però només s'ha obert el terrat uns mesos d'estiu. "Estem molt animats per tornar en vistes a Nadal, però encara no hem obert", reconeix Balam. Tanmateix, de les reobertures després de tant de temps sense activitat, Ruscalleda ha defensat "que ningú es pensi que són negoci", perquè aquests espais tenen l'objectiu de fer el 100% de la seva capacitat i, si bé el 30% és "res", "menys és zero".Ruscalleda parla de la "sorpresa i indignació" que ha impregnat el sector en el segon tancament, mentre que Balam lamenta que sembla una mica "aleatori" com s'ha decidit, ja que ha recordat que l'hostaleria es pren la temperatura als comensals, el servei va tapat amb mascaretes i se serveixen els coberts desfinectats, "amb un protocol absurd, però necessari". "Ens hem trobat amb les ales tallades quan veus que tothom continua igual, però nosaltres no podem", ha dit, i considera que el toc de queda fixat a dos quarts de deu és l'hora a la qual la gent comença a anar a sopar. "El xip no canviarà d'avui per demà", assegura el xef, que critica que s’hagi hagut de pagar l’IVA i els autònoms.El xef Fran López, amb una estrella a Villa Retiro a Xerta, recorda que els van tancar al mes de març, quan acabaven de començar la campanya de casaments. El tancament va ser de tres mesos i després per a la reobertura a l'estiu esperaven "la catàstrofe" perquè la meitat dels seus clients són estrangers (el restaurant es troba dins de l'hotel homònim, situat a Xerta), però "sorprenentment" va aparèixer molta clientela catalana i espanyola, el que els va permetre fer una “bona campanya" d'estiu, malgrat que "no va compensar" els mesos que van estar tancats."Aquest segon tancament per nosaltres és terrible i també que hi hagi un confinament perimetral", ha dit, ja que la població local "no hi va" i això "no permet abastir un restaurant" gastronòmic". Lamenta que ningú s'ha posat a la posició dels restaurants que són de fora de les ciutats, i que si per a un bar és bo poder obrir el 30% la terrassa, "per als restaurants és absurd poder obrir sense mobilitat". Així, considera que fins que la mobilitat del cap de setmana no s'ampliï "no té sentit" obrir només per la gent de Xerta, i sosté: "No obrirem fins que no hi hagi una mobilitat clara per Catalunya".El cuiner del Dos Palillos, amb una estrella Michelin, Albert Raurich, lamenta que el seu establiment insígnia fa nou mesos que està tancat i que les noves restriccions són "inviables", tant en el terreny de l'aforament com en el del toc de queda, que obliga els comensals a començar a les set i marxar a les nou: "Estem en una situació molt dramàtica", ha dit, sense entendre la "poca visió" dels governants. Afirma que el seu projecte "penja d'un fil" malgrat que ha reduït al màxim les despeses fixes per a poder sobreviure.Raurich ha reivindicat el valor del Dos Palillos per als proveïdors i el personal i s'ha preguntat si l'Estat els "deixarà caure" malgrat la "riquesa laboral, econòmica i de contingut cultural" que genera. El xef critica que els polítics s'hagin "omplert la boca" de gastronomia catalana i espanyola i ara no proposin mesures específiques per a restaurants "amb tanta inversió". Per a l'empresari, els establiments no han tingut bona informació per part del Govern, i això els ha "anat matant", com el fet d'obligar-los a mantenir tot el personal sense poder obrir, el que els "aboca a la misèria". A més, ha dit que no s'entén que a Madrid, que els restaurants estiguin oberts i tenen un toc de queda fins a mitjanit també estan doblegant la corba.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor