PORTADES «Joan Carles I vol tornar per Nadal i la Zarzuela és reticent», a «El Mundo»

NO ME AGRADA LA PORTADA DEL PERIODICO DE CATALUNYA , ES LA CASTELLANA LA PORTADA CATALANA ES DE COLOR BRAU ... VOLEU ES VENGUI EN CASTELLÀ MES QUE EN CATALÀ YA LO VEO HE .. QUINA MANERA TENIU DE DEFENSAR EL CATALÀ ?

Per EL AVI DE CARDEDEU el 7 de desembre de 2020 a les 10:14

