PORTADES «Joan Carles I vol tornar per Nadal i la Zarzuela és reticent», a «El Mundo»

NO ME AGRADA LA PORTADA DEL PERIODICO DE CATALUNYA , ES LA CASTELLANA LA PORTADA CATALANA ES DE COLOR BRAU ... VOLEU ES VENGUI EN CASTELLÀ MES QUE EN CATALÀ YA LO VEO HE .. QUINA MANERA TENIU DE DEFENSAR EL CATALÀ ?
Per EL AVI DE CARDEDEU ..NO ME AGRADA EL COLOR DE LA PORTADA DEL PERIODICO DE CATALUNYA ,, LA QUE ME RECORDA LA PORTADA EN EL KIOSCO DEL PERIODICO DE CATALUNYA EN CASTELLÀ NO PAS EN CATALÀ QUES DE COLOR BRAU el 7 de desembre de 2020 a les 10:14
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Mireu vui aprofitar LO DE LES PORTADES DELS DIARIS ,, Per CRITICAR A TV-3 i 324 y de paso a vosaltres PER TREURA LA PORTADA DEL PERIODICO DE CATALUNYA EN CASTELLÀ Ja quel PERIODICO DE CATALUNYA EN CATALÀ .. Sabeu Molt be es BRAU CON EL AIGUA DEL MAR ,, ¿ PER QUE NO ES TREU LA PORTADA DEL PERIODICO DEL COLOR BRAU ? LA PORTADA CATALANA .. ¿ A QUI VOLEU ENGANYAR ? Feu propaganda del PERIODICO EN CASTELLÀ EL COLOR ES DEL CASTELLÀ i BRAU ES DEL CATALÀ ..algu u tenia que dir ..