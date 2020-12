Jordi Pesarrodona es presenta a les primàries de Junts per al 14-F

El pallasso Jordi Pessarrodona ha confirmat aque s'ha presentat a les primàries per ocupar els primers llocs a la llista de Junts a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14-F per la demarcació de Barcelona. Ho ha fet com a simpatitzant de la formació, de la que no és afiliat.Segons ha explicat "independentistes d'esquerres m'han demanat que m'hi presentés perquè consideraven que seria important que hi hagués algun represaliat a la llista". A més, com recorda, "independentistes d'esquerres ja havien donat el seu suport a la Laura Borràs". "Ho faré sense militar al partit, ja que he quedat molt cremat de la militància en formacions polítiques", ha afirmat.L'exregidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada competirà amb 69 candidats més de la demarcació per fer-se amb un dels 8 següents llocs a la llista darrere de la presidenciable Laura Borràs. Aquest dilluns començarà la campanya d'aquestes primàries que votaran els militants de la formació el proper 12 i 13 de desembre. Cada afiliat de Barcelona podrà votar fins a 6 candidats, i les posicions del 2 al 9 de la llista de la demarcació s'ompliran amb els candidats més votats tenint en compte la paritat de gènere.Per demarcacions, a Barcelona opten a formar part de les llistes un total de 70 persones; per Girona, han presentat una candidatura 21 persones; 20 a la demarcació de Lleida i 16 a la de Tarragona.Cal recordar que Jordi Pesarrodona va ser inhabilitat el 28 de setembre durant 14 mesos pel Jutjat Penal número 2 de Manresa per un delicte de desobediència greu durant l'1-O , segons recollia la sentència. Però aquesta inhabilitació es troba suspesa ja que el seu advocat va presentar recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona que la va admetre a tràmit el 12 de novembre Del Bages també es presenten David Saldoni de Sallent i Miquel Flores de Súria.

