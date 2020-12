ERC obtindria 35 o 36 diputats i JxCat 30 o 31, segons una enquesta de «El Periódico»

ERC obtindria 35-36 diputats i JxCat n'aconseguiria entre 30 i 31 a les pròximes eleccions del 14-F. Així ho indiquen els resultats d' una enquesta d'El Periódico , elaborada pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GEOP).Per arribar, doncs, a la majoria absoluta caldria que els republicans pactessin amb JxCat i la CUP, que en aquesta enquesta sumaria entre 6 i 7 escons atorgant, doncs, una suma que oscil·laria entre 71 i 74.Una altra fórmula seria la unió d'ERC amb PSC i comuns -que n'obtindrien entre 8 i 9-, sumant entre 70 i 73 diputats. El document també revela que els socialistes podrien obtenir 27-28 escons, Cs cauria a 13-14 i VOX entraria al Parlament de Catalunya amb 4 o 5 diputats. El PP n'obtindria 7 o 8.Segons els resultats de l'enquesta, el PDECat es quedaria a sis dècimes del 3% necessari per entrar al Parlament. Només el 5,7% dels votants de JxCat el 2017 es decantaria ara per la candidatura encapçalada per Àngels Chacón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor