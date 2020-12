Moià no es rendeix i torna a instal·lar el Guernica de l'1-O

Edu Altarriba i Irene Martí han tornat a pintar el Guernica de l'1-O que la Unión de Brigadas va arrencar de la plaça del CAP de Moià només cinc dies després que fos estrenat Coincidint amb el tercer aniversari del referèndum, l'1 d'octubre d'enguany, els dos artistes, per encàrrec de l'ANC, van enllestir la lona amb una pintura que simula el Guernica de Picasso però ambientada en la repressió policial de l'1-O.La lona, que es va instal·lar a la plaça del CAP de la capital del Moianès, però, no va durar ni cinc dies. Algú, de nit, va arrencar-la i robar-la . L'endemà, la Unión de Brigadas espanyolista es va atribuir l'acció vandàlica Ara, dos mesos després, l'ANC i els artistes Edu Altarriba i Irene Martí, han tornat a instal·lar la lona al mateix pany de paret d'on va ser arrencat.La decisió de restablir-lo va ser de l'assemblea territorial de l'ANC de l'Estany-Moià, que aquest migdia ha organitzat un acte per tornar-lo a presentar en societat al qual hi han assistit un centenar de persones. Hi han intervingut el coordinador de l'ANC a Moià, Pere Antúnez, i l'alcalde del municipi, Dionís Guiteras. Antúnez ha assegurat que la restauració vol "reivindicat" el primer mural, mentre que Guiteras ha agraït la "perseverança" a l'ANC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor