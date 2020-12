Fins a 127 candidats es presenten a les primàries de JxCat pel 14-F

Candidats a les llistes de JxCat pel 14-F



Barcelona



1 Elsa Artadi Vila

2 Anthony Corey Sànchez Alberto

3 Rubén Moreno Rodríguez

4 Lourdes Ciuró I Buldó

5 Josep Rius Alcaraz

6 David Saldoni I De Tena

7 Jaume Alonso-Cuevillas I Sayrol

8 Oriol Izquierdo Llopis

9 Jordi Puigneró I Ferrer

10 Aurora Madaula Giménez

11 Pilar Calvo Gómez

12 Laura Massa Antúnez

13 Joel Roca Luzon

14 Joaquim Jubert Montaperto

15 Jordi Ferres Valcarce

16 Ennatu Domingo Soler

17 Anna Erra Solà

18 Dolors Borau Lladó

19 Lluís Puig Gordi

20 Meritxell Budó I Pla

21 Jordi Manyà I Martínez

22 Glòria Freixa Vilardell

23 Maria Elena Fort Cisneros

24 Ramon Planas Campoy

25 David Torrents Mingarro

26 Manel Pardo I Sabartés

27 Sergi Blàzquez Quevedo

28 Ramon Riera Bruch

29 Josep Riera Font

30 Robert Monzonis Gomez

31 Josep (Pep) Puig I Boix

32 Albert Forcades I Valero

33 Judith Toronjo Nofuentes

34 Jaume Teixidó Bermúdez

35 Xavier Sargatal i Cabrespina

36 Gorka Knörr

37 Josep Rafael Colominas Reig

38 Saloua Laouaji Faridi

39 Mark Serra Parés

40 Sílvia Pérez-Pallarès Luque

41 Marius Marti I Gutierrez

42 Rosario Palomino Otiniano

43 Jose Luis Cortés

44 Francesc Sulé Carreras

45 Miquel Flores Juncadella

46 Josep Maria Llop i Rigol

47 Roser Xalabarder Sagalés

48 Marc Ventura i Noguera

49 Mònica Masramon

50 Toni Roderic Tost

51 Sandra De la Iglesia Colet

52 Gerard Martí Figueras i Albà

53 David Puertolas Roman

54 Damià Calvet i Valera

55 Jordi Pesarrodona Capsada

56 Joan Canadell i Bruguera

57 Carles Valls Arnó

58 Carles Furriols I Solà

59 Ester Vallès Pelay

60 Enric Colet Petit

61 Miquel Dels Sants Riera Casases

62 Judit Guàrdia I Torrents

63 Maria Teresa Casanovas Archs

64 Aleix Sarri i Camargo

65 Francesc De Dalmases

66 Josep Sort Jané

67 Ferran mascarell Canalda

68 Isidre Sierra Fusté

69 Carles Brugarolas Conde

70 Anna Tarres i Campà



Girona



1 Salvador Vergés I Tejero

2 Gemma Geis Carreras

3 Albert Riera I Pairó

4 Francesc Ten Costa

5 Salvador Coll Baucells

6 Marta Madrenas I Mir

7 Ferran Roquer Padrosa

8 Salvador Ribot Pons

9 Albert Ballesta Tura

10 Jordi Vilarrubí Costa

11 Cecília (Ceci) Barnosell Sabrià

12 Begonya Montalban Vilas

13 Jordi Torres Barnes

14 Enric Balaguer Iglesias

15 Xevi Font Galí

16 Carlos Campmajó Moreno

17 Josep ma Plaja Solà

18 Josep Aulet Aleñà

19 Imma Colom Canal

20 Alfons Casamajó Carrera

21 Jordi Munell Garcia



Lleida



1 Joan Carles Garcia Guillamon

2 Jordi Fàbrega I Sabaté

3 Anna Feliu Moragues

4 Joan Pallarès Oliva

5 Joan Buchaca Arfelis

6 Santiago Sàlvia Prats

7 Josep Lluís Farrero Moyes

8 Joaquim Delgado Berengué

9 Anna Geli España

10 Imma Gallardo

11 Cristina Casol Segues

12 Gerard Aliaga Muñoz

13 Sisco Esquerda Tamarit

14 Constanti Aranda i Farrero

15 Núria Marín Casas

16 Montserrat Meseguer Muñoz

17 Jeannine Abella I Chica

18 Xavier Quinquillà Durich

19 Ramon Tremosa i Balcells

20 Francesc Claret i Ferrera



Tarragona



1 Albert Batet Canadell

2 Jordi M. Sendra Vellvè

3 Maria Teresa Bofarull Vidal

4 Eusebi Campdepadrós I Pucurull

5 Rai López Calvet

6 Irene Negre Estorach

7 Teresa Pallarès Piqué

8 Josep Maria Riba Sarrà

9 Mònica Sales De La Cruz

10 Nuria Besora Roig

11 Josep Maria Llort Porqueres

12 Jaume Garcia Sanchis

13 Eduard Pubill Solana

14 Lluís Agustench Isern

15 Eduard Mirada Donisa

Fins a 127 persones s'han presentat a les eleccions primàries de JxCat que han de servir per configurar les llistes de cara a les eleccions del Parlament del 14-F. A Barcelona opten a formar part de les llistes un total de 70 persones, a Girona 21, a Lleida 20 i a Tarragona 16.Aquest dilluns començarà la campanya, que s’allargarà tota la setmana que ve. Els candidats que rebin més suports a les eleccions, que se celebraran el cap de setmana del 12 i 13, ocuparan les primeres posicions de les llistes de cada demarcació. En concret, s’escolliran les persones que ocuparan els tres primers llocs per les circumscripcions de Lleida i Tarragona, i els quatre primers de Girona.En el cas de Barcelona, s’escolliran 8 persones per ocupar les posicions immediatament posteriors a la que ocuparà la candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs.Les tres persones més votades de Lleida i Tarragona, les quatre de Girona, i les 8 de Barcelona seran proclamades automàticament candidates a les llistes. L’Executiva Nacional pot modificar l’ordre per garantir la paritat i, si s’escau, l’ordenació en cremallera.

