Descobreixen un factor clau que augmenta el risc de patir un atac cardíac en les persones grans

Un equip d'investigadors del Departament de Cirurgia de la Universitat del Sud de Florida (Estats Units) ha fet un descobriment clau sobre per què les persones es tornen més susceptibles a les malalties del cor a mesura que envelleix.El cos humà, especialment el cor, depèn de les mitocòndries, la part de la cèl·lula responsable de produir energia per mantenir la funció dels òrgans. La proteïna, Sesn2, es troba a l'interior de les mitocòndries i juga un paper fonamental en la protecció del cor contra l'estrès.Segons les seves troballes, publicats a la revista "Redox Biology", els nivells de Sesn2 disminueixen amb el temps, el que debilita el cor i pot fer que perdi funcionalitat. L'estudi apunta que un nivell insuficient de Sesn2 és la raó per la qual els grans tenen un major risc d'atac cardíac i altres complicacions cardíaques. Això indica que estabilitzar la proteïna podria ser la resposta per mantenir un cor saludable.És comú que a les persones que han patit una aturada cardíaca se'ls insereixi un stent en un canal sanguini per alleujar l'obstrucció o se'ls prescriguin medicaments dissenyats per prevenir els coàguls de sang. Encara que poden oferir un ràpid alleujament, aquests tractaments poden causar més lesions al cor. Actualment no es coneixen tractaments disponibles per prevenir aquests possibles efectes secundaris. El grup de recerca va trobar que enfocar-se en el Sesn2 pot mantenir la integritat funcional de les mitocòndries, compensant tals complicacions.A través d'anàlisis bioquímiques i microscopis d'alta potència, van poder veure que la deficiència de Sesn2 va causar la mort de cèl·lules en ratolins vells, induint un atac al cor. Els investigadors estan ara en el procés de confirmar les seves troballes sobre els cors humans. Així, esperen tenir aquests resultats disponibles en els pròxims dos anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor