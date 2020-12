Per què la Covid-19 infecta alguns animals i altres no?

Altres notícies que et poden interessar

Alguns animals són més susceptibles a la infecció per Covid-19 que altres. Una investigació de la Universitat d'Stanford suggereix que la causant d'aquestes diferències podria ser una proteïna que es troba a la superfície de les cèl·lules animals i que presenta característiques estructurals distintes segons els animals.Investigacions anteriors apunten que la pandèmia actual va començar quan el virus que causa la Covid-19, SARS-CoV-2, va saltar dels ratpenats als humans. Alguns altres animals, com el bestiar o els gats, semblen susceptibles a la Covid-19, mentre que d'altres, com els porcs i les gallines, no ho són. Un zoològic fins i tot va arribar a informar sobre infeccions en tigres. Tot i això, no estava clar perquè alguns animals són immunes i d'altres no.Per respondre aquesta pregunta, João Rodrígues, de la Universitat d'Standford, i els seus col•legues van buscar pistes en el primer pas de la infecció, quan la proteïna "espiga" del SARS-CoV-2 s'uneix a una proteïna receptora ACE2 a la superfície de la cèl·lula animal. Van utilitzar ordinadors per simular les estructures 3D de les proteïnes i investigar com interactuaven amb els receptors de diferents animals, similar a verificar quins panys encaixen amb una determinada clau.Els investigadors van trobar que els "cadenat" ACE2 de diversos animals s'ajustaven millor a la "clau" viral, i que aquests animals, inclosos els humans, són susceptibles a la infecció. Tot i ser aproximacions, les simulacions van identificar certes característiques estructurals úniques dels receptors ACE2 d'aquestes espècies susceptibles.L'anàlisi suggereix que altres espècies són immunes perquè els seus receptors ACE2 no tenen aquestes característiques, la qual cosa porta a interaccions més dèbils amb proteïnes de pic.Aquest descobriment podria ajudar al desenvolupament d'estratègies antivirals que utilitzin "panys" artificials per atrapar els virus i evitar que interactuï amb els receptors humans. També podria ajudar a millorar els models per monitoritzar els ostes animals dels quals un virus podria potencialment saltar als humans, evitant en última instància brots futurs.

