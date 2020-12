​Guàrdies civils reclamen la «democratització» del cos

L' Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) de València s'ha concentrat aquest diumenge per reclamar "la democratització de la Guàrdia Civil" i una productivitat "justa". Els manifestants també han mostrat el seu rebuig a l'esborrany del repartiment que els "proposen imposar" que "només s'adreça a beneficiar els alts mandataris en detriment dels treballadors de l'escala bàsica".A la protesta, els assistents han mostrat pancartes amb lemes com "Per la democratització de la Guàrdia Civil i una productivitat justa". També han llegit un manifest per criticar "la manca d'avenços per aconseguir una Guàrdia Civil moderna i plenament democràtica".El secretari de comunicació d'AUGC a València, Eduard Cano, ha criticat en declaracions als mitjans que l'equip de la directora de l'institut armant, María Gámez, "vol una Guàrdia Civil per a uns pocs en detriment de l'esforç i el sacrifici de la majoria i una productivitat que segueixi engreixant les nòmines d'aquells que ja estan altament retribuïts, mentre que dona l'esquena a aquells que encaren el verdader servei policial amb els riscs de la nostra professió".En un manifest llegit a la protesta, el col·lectiu ha criticat "la manca d'avenços per aconseguir un cos modern i plenament democràtic", un fet que, segons han defensat, "requereix l'acció del govern".En aquest sentit, ha denunciat que els guàrdies civils "deixaran de cobrar entre 50 i 70 euros per a què aquest diner vagi a noves productivitats, noves casernes i nous càrrecs que han creat".

