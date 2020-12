Ayuso avala el manifest dels exmilitars contra el govern espanyol

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest diumenge que està d'acord amb algunes consideracions fetes per nombrosos exmilitars contra el govern espanyol. Si bé ha evitat entrar a valorar el xat on diversos exmilitars parlen "d'afusellar 26 milions de fills de puta" i defensen un alçament armat, Ayuso sí que ha compartit la preocupació de fons i s'ha referit al manifest publicat les últimes hores per centenars d'exmembres de l'exèrcit que adverteixen que s'està "deteriorant la democràcia". La presidenta s'ha mostrat preocupada "perquè hi ha moviments de membres del mateix govern que estarien d'acord amb derrocar la Constitució"."Això és un camí pervers molt perillós que no porta a bon fi", ha afegit, mentre ha apel·lat a l'esperit de la Carta Magna per preservar el paper de la justícia i les institucions.La presidenta de la Comunitat de Madrid ha fet aquestes declaracions a preguntes de la premsa abans d'assistir a l'acte institucional del Dia de la Constitució, on ha declinat valorar el fet que el rei emèrit hagi presentat una declaració a l'Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor