Un nou fàrmac pot bloquejar «completament» la transmissió de la Covid en 24 hores

El molnupiravir o MK-4482/EIDD-2801, és el nou medicament que ha aconseguit bloquejar "per complet" la transmissió del coronavirus, segons han demostrat els investigadors de l'Institut de Ciències Biomèdiques de la Universitat Estatal de Georgia. L'estudi ha estat publicat a la revista Nature Microbiology i s'han fet servir fures per provar amb un model de fura per provar l'efecte del fàrmac"Creiem que les fures són un model de transmissió rellevant perquè propaguen fàcilment la SARS-CoV-2, però la majoria no desenvolupa una malaltia greu, que s'assembla molt a la propagació de la SARS-CoV-2 en joves adults", expliquen els experts. És per això que van infectar fures amb la malaltia i van iniciar el tractament amb MK-4482/EIDD-2801 quan els animals van començar a eliminar el virus pel nas. Després van posar en contacte fures no infectades, i segons expliquen, aquelles que van estar en contacte amb les infectades que havien estat tractades no es van contagiar, mentre que les que van estar amb les que havien rebut placebo sí que van contreure la Covid.A més, com que el medicament es pot prendre per via oral, el tractament pot iniciar-se ràpidament per aconseguir un benefici potencial triple: frenar el progrés dels pacients amb una malaltia greu, escurçar la fase infecciosa i disminuir ràpidament els brots locals.

