​Puigdemont carrega contra el «pactisme màgic» d'ERC

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha carregat contra el "pactisme màgic" d'ERC, i ha avisat que amb la seva estratègia està contribuint a la "cronificació" del conflicte. Al seu parer, "pretendre resoldre qüestions estructurals de fons aprofitant la debilitat parlamentària d'un govern és d'una ingenuïtat perillosa".En un article a La Vanguardia , Puigdemont remarca que es tracta d'un "exercici d'autoengany que potser permet transitar pacíficament d'unes eleccions a unes altres, però que contribueix a la cronificació del conflicte, que és l'escenari on el fort guanya sempre". "Ni la supervivència d'un govern d'esquerres a l'Estat ni la lluita contra l'extrema dreta justifiquen cap ajornament estratègic", ha avisat.Puigdemont ha alertat que les "dreceres" poden ser una "trampa", i ha afegit que "qui vegi en els acords amb l'Estat una drecera per fer més transitable i indolora la consecució de la independència no està explicant la veritat". En aquest sentit, ha apuntat que els crítics amb l'estratègia de "Tenim pressa" precisament tenen ara una "pressa exagerada per pactar amb l'Estat com si d'aquesta tàctica depengués tot"."Els crítics amb l'independentisme màgic son ara els defensors del pactisme màgic", ha ironitzat fent referència a ERC, a qui ha advertit que aquest pactisme "està lluny de demostrar l'eficàcia dels seus predecessors" tot i que s'anunciï com un "remei que predisposa la cura de gairebé tots els mals".L'expresident ha defensat que l'estratègia de la consecució de l'estat propi no ha d'estar vinculada a les majories que hi hagi a Espanya, perquè a l'altra banda sempre hi haurà la mateixa resposta, fixada pel programa de govern de qui governi, però també pels seus predecessors. En el debat amb l'Estat, ha continuat, sempre hi ha el pes del llegat de Felip V, Primo de Rivera i Franco a través de ministres, funcionaris, jutges i decrets.Segons ell, les "escasses millores que s'obtinguin mai seran a compte del debilitament del poder de l'Estat". També ha lamentat que el catalanisme no hagi construït en aquest temps un sistema expert i "robust" després de més de "100 anys de confrontació".En aquest punt, ha criticat que una part del catalanisme sentís la "necessitat obsessiva de matar el llegat polític i d'obra de govern de Jordi Pujol", encara dedicant "ingents esforços a estigmatitzar els convergents".

