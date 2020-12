ERC trenca amb Demòcrates per la reunió amb partits identitaris

ERC ha decidit trencar els llaços que encara l'unien a Demòcrates, formació que es va integrar a les seves llistes el 21-D de 2017 i de la que s'havia anat distanciant de forma progressiva. La gota que ha fet vessar el got ha estat la presència d'aquests últims a una reunió on també hi havia partits identitaris. La trobada convocada pel col·lectiu d'exsecretaris de l'ANC Donec Perficiam va comptar amb l'assistència de dos dirigents de la formació que lidera Toni Castellà i també amb formacions d'extrema dreta, com ara el Front Nacional de Catalunya, o identitàries com és el cas Força Catalunya. El tema a tractar era una possible coalició a les eleccions del 14-F.La direcció d'ERC ha acordat "extingir la relació" amb Demòcrates, que actualment té tres diputats al grup republicà, el mateix Castellà, Assumpció Laïlla i Eduardo Reyes. Els republicans reclamen als que fins ara eren els seus socis que tornin les actes de diputat o que deixin el grup parlamentari després que les seves explicacions "no hagin estat satisfactòries".Demòcrates va afirmar que Jordi V. Pou i Dani Planàs, els seus representants a la reunió, hi havien anat "a nivell personal" (malgrat que s'hi convocava partits) i per la relació amb alguns dels convocants, però van assegurar ael mateix divendres, quan es va saber, que no hi tornarien. "Res a compartir", van afirmar sobre els assistents. Per la direcció d'ERC ha estat insuficient la rectificació."La reunió és intolerable i vergonyosa, i no cedirem amb qui fa al joc al feixisme i a l’extrema dreta, porti la bandera que porti", han assegurat els republicans. A la reunió també hi havia el vicepresident del Parlament, Josep Costa, de Junts per Catalunya, que, com els dirigents de Demòcrates, ha estat de nou convocat per explorar una coalició independentista el 14-F . ERC reclama, de nou, la dimissió de Costa, amb qui ja s'ha enfrontat diverses vegades aquesta legislatura.Demòcrates no ha trigat massa en contestar ERC. En un comunicat al seu web diu que “no es pot trencar una cosa quan ja està trencada de fa mesos” i lamenta que sigui la segona vegada que els expulsen d’un grup “per mantenir posicionaments independentistes clars i contundents”, primer amb Duran i Lleida i ara ERC “i pels mateixos motius polítics”.Demòcrates té “el convenciment” que una altra direcció d’ERC no hagués optat per l’actitud mostrada en el comunicat i acusen els republicans d'haver-se convertit en un instrument de l'Estat per desestabilitzar l'independentisme.També argumenten que els republicans han volgut crear “confusió” amb la reunió del grup Donec Perficiam “per pur interès electoral”. Insisteixen en que no sabien qui hi hauria en aquesta trobada.Demòcrates va pactar amb ERC el 21-D però s'ha anat distanciant dels republicans i en els darrers temps se n'han desmarcat en algunes votacions. El principal desencontre, però, és l'abandonament de la via unilateral que el partit de Castellà -que ara es debat entre una aliança amb Junts o anar en solitari després de la mala experiència amb el moviment Primàries- atribueix a ERC.

