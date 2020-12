​Un vianant mort atropellat a la carretera entre Vic i Manlleu

Un vianant ha resultat mort aquest matí, als volts de quarts de set, en ser atropellat per un vehicle quan caminava per la carretera B-522B, que uneix les ciutats de Vic i Manlleu, a Osona. El sinistre s’ha produït al quilòmetre 5,9 de la via.El conductor del vehicle, que anava sol, ha resultat il·lès. Sembla que hi ha un testimoni dels fets, que estaria caminant amb la víctima.La persona atropellada tenia 36 anys i vivia a Manlleu. Segons fonts properes al cas, l’home tenia problemes de toxicomania i durant la tarda hauria estat portat a l’Hospital de Vic, d’on va marxar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor