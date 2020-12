​Joan Carles I presenta una declaració per regularitzar la seva situació fiscal

Joan Carles I ha presentat una declaració davant l’Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal , segons publica avui el diari El País . El rei emèrit fa quatre mesos que va marxar d’Espanya i es troba en aquests moments a Adu Dhabi, als Emirats Àrabs Units.Hisenda està analitzant en aquests moments l’escrit. En els propers dies hauria de respondre si accepta la regularització o sol·licita aclariments, i quina és la quantitat que haurà de pagar l’exmonarca.Segons el rotatiu, la declaració no està relacionada amb els béns de Joan Carles I a l’estranger, sinó amb la utilització de les targetes bancàries dels fons de l’empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, que està sent investigat per la Fiscalia Joan Carles de Borbó, Sofia de Grècia i alguns familiars directes, com ara els algun dels seus nets van fer servir aquestes targetes. S'abonaven des d'un compte del qual ni el rei emèrit ni la família n'eren titulars.Les despeses s'haurien produït els anys 2016, 2017 i 2018, després que el 2014 Joan Carles I perdés la inviolabilitat, una prerrogativa constitucional que fa que no pugui ser investigat. De fet, és en aquesta inviolabilitat que s'ha escudat la Fiscalia per arxivar les diligències o demanar que no s'investigui el rei emèrit per les presumptes irregularitats comeses durant el seu mandat.

