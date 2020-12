Exaltació nazi en l'acte per la Constitució de Vox a Barcelona

Els manifestants antifeixistes intenten accedir a Sant Jaume pel carrer Llibretaria. Cops de porra dels Mossos, que forcen els periodistes a situar-se darrere el cordó policial; informa @andreumerino https://t.co/hjUICiTrzq #Barcelona pic.twitter.com/Ee5JAvzIUR — NacióDigital (@naciodigital) December 6, 2020

Abascal, a la plaça de Sant Jaume. Foto: Helena Margarit

Exhibició de simbologia nazi a la plaça de Sant Jaume. Els Mossos separen els assistents a l'acte de Vox dels manifestants antifeixistes; informa @andreumerino https://t.co/hjUICiTrzq #Barcelona pic.twitter.com/dQbVI2kl0X — NacióDigital (@naciodigital) December 6, 2020

Una cosa és la llibertat d'expressió. Una altra l'exaltació del Feixisme i el Nazisme. Una vegada més portarem aquests fets davant la Fiscalia de Delictes d'Odi: https://t.co/pafUTHRU81 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) December 6, 2020

L'acte de Vox per commemorar el dia de la Constitució espanyola a Barcelona ha derivat en una jornada d'exaltació nazi a la plaça de Sant Jaume. La convocatòria del partit d'extrema dreta era a les 12 però ja des de les 10 del matí més d'un centenar d'antifeixistes s'han congregat a l'entorn de la plaça per mostrar el seu rebuig al partit de Santiago Abascal.Des de primera hora unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han blindat la plaça, impedint l'accés a tot aquell que no fos periodista o simpatitzant de Vox. La manifestació antifeixista, convocada per la plataforma Som Antifeixistes amb el suport de la CUP, ha intentat accedir a Sant Jaume pel carrer Jaume I, però han hagut d'aturar-se davant del cordó policial.Mitja hora abans que comencés l'acte de Vox, els antifeixistes han intentat entrar a la plaça de Sant Jaume pel carrer Llibreteria. En aquell punt els agents Mossos estaven desplegats però sense estar equipats amb material d'antiavalots. Els manifestants han avançat cap a la plaça i els agents que mantenien el cordó a Jaume I s'han desplaçat per impedir-ho. Ha estat en aquest punt quan algun dels agents ha colpejat amb la porra els manifestants.La plaça s'havia anat omplint de simpatitzants de Vox, que han arribat a ser uns 250. Des de l'inici, un grup d'una cinquantena desafiava els antifeixistes des de darrere del cordó policial, exhibint simbologia feixista i fent la salutació nazi.A les 12 del migdia l'atenció s'ha centrat en l'escenari que Vox havia instal·lat al cantó de la plaça que toca al carrer Ferran. L'acte, que ha estat una lectura del manifest "En defensa de la legalitat constitucional" ha durat poc més d'un quart d'hora i ha comptat amb les intervencions del líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, i del president de la formació, Santiago Abascal.Garriga ha titllat el govern espanyol de "règim totalitari" que vol educar els fills dels ciutadans amb el "pensament únic de l'esquerra radical". El que serà candidat de Vox a les eleccions al Parlament del 14 de febrer també ha insistit en l'amenaça que suposa el "cop d'Estat" separatista dels partits independentistes.Abascal, al seu torn, ha reivindicat el dia de la Constitució com un dia "d'alerta" pel perill que, segons assegura, amenaça la Constitució. Un perill que Abascal ha atribuït a ETA, Podem i l'independentisme. "El PSOE ha permès que formin part de la direcció de l'Estat", ha dit. El líder de Vox ha demanat als assistents mobilitzar-se contra un govern espanyol "il·legítim" que considera "el pitjor dels últims 80 anys". Un reconeixement implícit, doncs, als bons ulls amb què el partit d'ultradreta veu el franquisme.Ha estat quan Abascal ha acabat de parlar que els assistents a l'acte han mostrat amb més deshinibició la seva simbologia feixista. Una trentena de persones s'han fotografiat amb la bandera del partit Frente Nacional Identitario-Partido Nacionalsocialista Obrero Español mentre feien la salutació feixista, mentre una vintena més feia el mateix foa de càmera.La situació s'ha allargat uns minuts més i la bandera del partit nazi ha onejat a la plaça en direcció als antifeixistes que es concentraven al carrer Jaume I. En tot moment els Mossos d'Esquadra han separat els dos grups.La presència de grupuscles nazis és habitual en actes polítics i manifestacions de la dreta, la ultrdreta o l'espanyolisme a Barcelona. Avui s'ha donat el cas, però, que la seva presència ha quedat poc diluïda en un acte amb escassa assistència. A més, a diferència d'altres ocasions els organitzadors o han instat les persones que lluïen simbologia nazi a amagar-la davant de les càmeres.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sortit al pas de l'exaltació nazi a la plaça de Sant Jaume i ha assegut a través de Twitter que l'Ajuntament denunciarà els fets a la Fiscalia de delictes d'odi. "Una cosa és la llibertat d'expressió. Una altra l'exaltació del feixisme i el nazisme", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor