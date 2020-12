Perilla la sortida per Nadal dels usuaris de les residències del País Valencià

Altres notícies que et poden interessar

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat del País Valencià planteja que els usuaris de residències de gent gran, diversitat funcional i salut mental no puguin realitzar sortides sense pernoctacions durant l'època nadalenca quan se superi el nivell d'alerta 1 de coronavirus al voltant del centre. Tot i això, els residents de centres de diversitat funcional i salut mental sí que podran sortir de vacances durant un període igual o superior a set dies.Així ho recull la proposta que la Conselleria ha presentat aquest dissabte a la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació contra la Covid-19, la publicació del qual es preveu la propera setmana.L'esborrany dibuixa diversos escenaris en base als nivells d'alerta en els quals es trobi cada unitat territorial. En el nivell 1, es permetran sortides sense pernocatació als centres de majors amb acompanyament professional, familiar o de persona tutora, prèvia autorització del centre. La sortida estarà restringida a un únic domicili, mantenint la bombolla de convivència estable. No es podrà tenir contacte amb persones d'altres grups de convivència.En el nivell 2 d'alerta, però, el document permet les visites ordinàries als centres de majors sense casos de coronavirus, però no s'autoritzaran les sortides ordinàries ni les pernoctacions.I per últim, a partir del nivell 3 d'alerta, no es permetran visites ordinàries ni es podran realitzar sortides sense pernoctació. A més, per als centres de majors, tampoc estarà en vigor el protocol de sortides vacacionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor