Argimon demana «prudència» en l'ús d'antígens abans de Nadal

El secretari de Salut Pública alerta de l’ús dels test d’antigen pre-celebracions: “Nosaltres validem si la informació del fabricant és real. Un fals negatiu, amb vuit o nou persones, pot ser un problema seriós. És una falsa seguretat” #FAQSestampidaTV3 ▶️ https://t.co/IWIrCYEy3o pic.twitter.com/oqoxr5uxl5 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 5, 2020

“És probable que la tercera onada arribi al gener” Josep Maria Argimon #FAQSestampidaTV3 ▶️ https://t.co/IWIrCYEy3o pic.twitter.com/G8np9iTx7d — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 5, 2020

“Recomano a la gent que és a la residència que pugui passar el Nadal a casa. El risc zero no existeix, i la salut mental i la dignitat de les persones és més important encara" Josep Maria Argimon #FAQSestampidaTV3 ▶️ https://t.co/IWIrCYEy3o pic.twitter.com/1zs7ogaY2d — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 5, 2020

“Estic més preocupat pel moviment que hi haurà al Nadal. Tenim algun informe que ens diu que tindrem un increment d’ingressos” Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública @salutcat #FAQSestampidaTV3 ▶️ https://t.co/IWIrCYEy3o pic.twitter.com/GX0UdDWQbM — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 5, 2020

“Les xifres no van malament: les dades baixaven en picat i veiem que es frena bruscament. La R comença a créixer pel canvi de tendència, no perquè la incidència o els casos augmentin” Josep Maria Argimon #FAQSestampidaTV3 ▶️ https://t.co/IWIrCYEy3o pic.twitter.com/JuKGliJ4Bj — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 5, 2020

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit aquest dissabte que el Departament de Salut disposa de models que preveuen un increment d'ingressos hospitalaris de cara a les festes de Nadal i una tercera onada al mes de gener. Així ho ha explicat Argimon al FAQS de TV3 , on també ha demanat "seny" a la ciutadania que haurà de decidir quines trobades són "necessàries" i quines no.El secretari de Salut Pública també ha admès que existeixen "incongruències" als plans previstos per les festes. Per exemple, pel que fa al toc de queda que s'allargarà les nits de Nadal i Cap d'Any. "Es fa bàsicament per reduir la mobilitat i limitar la interacció" ha explicat, "les dues dates fixades són excepcions".Argimon ha apel·lat a la responsabilitat individual de cada persona, recordant que pràcticament sempre parlen de "recomanacions". "El dia que passi la Covid-19, ens haurem de basar a recuperar drets i llibertats" ha subratllat.Preguntat pels tests d'antígens, ha demanat molta "prudència", alertant del seu ús abans de les celebracions. "Nosaltres validem si la informació del fabricant és real. Un fals negatiu, amb vuit o nou persones, pot ser un problema seriós", ha augurat, afegint que pot crear una falsa seguretat a les persones que se'l facin. "Quan ens contagiem és precisament amb la gent més pròxima, és aquí on tenim el problema" ha assenyalat.Pel que fa a les vacunes, Argimon s'ha mostrat "esperançat" en què les de Pfizer i Moderna s'aprovin ben aviat. També ha admès que no el preocupen els negacionistes i que quan arribi el moment es posarà en marxa una campanya informativa. En aquest sentit, ha remarcat la importància d'arribar al personal sanitari, que seran dels primers a ser vacunats després d'aquelles persones més vulnerables.Finalment, pel que fa a les eleccions previstes pel 14-F, Argimon ha apuntat que encara queden moltes setmanes per davant, però sí que ha admès que si s'haguessin de fer en el context epidemiològic actual, "es podrien celebrar".

