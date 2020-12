Un altre grup d'exmilitars promou un nou manifest contra el govern espanyol

Un nou grup d'exmilitars ha tirat endavant un manifest acusant el govern espanyol d'intentar "imposar" un "pensament únic". Segons diversos mitjans, es tracta d'unes 270 persones que denuncien un "deteriorament de la democràcia". En aquest sentit, consideren que el govern de Sánchez accepta que s'estigui "desprestigiant Espanya" a través de la "humiliació" dels seus símbols i alerten del "menyspreu" envers el rei.En aquest mateix comunicat es desmarquen d'altres iniciatives similars, però per contra admeten que tenen inquietuds "similars", en clara al·lusió a l'altre manifest d'exmilitars on parlaven d'afusellar "26 milions de fills de puta". Per això, sostenen que si bé per "edat" ja no poden exercir de soldats, igualment han de "defensar" els "drets fonamentals" als que van renunciar voluntàriament al seu moment, com és el cas de la llibertat d'opinió i expressió. "Hem de garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensant la seva integritat territorial i el seu ordre" subratllen.

