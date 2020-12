Els exsecretaris de l'ANC convoquen Costa i Demòcrates a una nova reunió amb partits identitaris

Donec Perficiam, la plataforma que agrupa exsecretaris de l'ANC, espera el vicepresident del Parlament, Josep Costa, de Junts per Catalunya, i els representants de Demòcrates a una nova reunió aquest dimecres per seguir negociant una possible candidatura independentista el 14-F Tant Costa com Demòcrates han afirmat en declaracions als mitjans que se'n desentenien després que se sabés que, entre els grups presents, hi havia el partit identitari Força Catalunya i el xenòfob Front Nacional a més d'altres formacions minoritàries. A la trobada de dijous també s'hi havia convocat ERC, el PDECat, la CUP i Primàries, que van descartar assistir-hi.En un comunicat, Donec Perficiam ha criticat ERC i la CUP, que han demanat la dimissió i explicacions a Costa, per dir que no van voler ser a una reunió "amb l'extrema dreta" quan no sabien qui hi hauria. La convocatòria que van rebre els partits era "a les forces polítiques" però no deia quines. També han donat per bona, contràriament al que feien divendres els seus portaveus i diversos dels assistents, la versió de Costa segons la qual hi era a "títol individual". Divendres explicaven que el vicepresident del Parlament hi era "en nom de Laura Borràs". La reunió de dijous està gravada, però no l'han volguda fer pública.Han indicat també que ningú sabia a priori qui hi hauria però que ningú (tampoc Costa) en va marxar quan ho va saber. Només el músic Roger Español, de la plataforma de represaliats, que també s'ha desentès de la iniciativa "unitària" dels exsecretaris de l'ANC, va fer notar el seu malestar.Aquest dissabte matí el vicepresident en funcions de president i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat que "amb l'extrema dreta ni a la cantonada", en la línia de les crítiques del president del seu grup parlamentari, Sergi Sabrià. A més d'ERC i la CUP, també han carregat contra Costa el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa. Per contra, l'han defensat l'expresident Quim Torra i la candidata de Junts, Laura Borràs, que ha afirmat que no calia que es disculpés, com va fer divendres a la nit, pel "perjudici" causat al partit.

