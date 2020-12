Ja són 31 els morts pel brot de coronavirus a la residència d'avis de Tremp

Altres notícies que et poden interessar

Quatre noves defuncions notificades aquest dissabte han fet augmentar a 31 les persones que han perdut la vida pel brot de coronavirus a la residència Fundació Fiella de Tremp, segons ha pogut confirmarde fonts properes al centre. Segons ha informat el Departament de Salut , el brot de la residència afecta actualment 103 residents i 41 treballadors.D’aquests 103 residents positius, 91 es troben a la residència i nou estan ingressats a l’ Hospital Comarcal del Pallars de Tremp . A més, hi ha dos positius més al Centre Geriàtric de la Pobla de Segur i un altre a la residència de Guissona. Aquests últims són tres casos que en el dia del seu trasllat, el passat dissabte 28 de novembre , eren negatius, i que han esdevingut positius els últims dies.La xifra de negatius entre els usuaris de la residència ha baixat de vuit a cinc: tres estan al Centre Geriàtric de la Pobla de Segur, un a la residència de Guissona i un altre a la pròpia residència Fundació Fiella de Tremp. La notícia positiva del dia és la tornada a la feina, aquest dissabte, de quatre treballadors de la residència Fundació Fiella de Tremp després d’haver superat la Covid-19.Val a dir que a les 31 persones que han traspassat no s’hi inclouen les tres morts que s’han registrat a la residència trempolina des del passat dia 19 i que no tenen relació amb el brot.

