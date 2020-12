Un mort en un accident entre un camió i un cotxe que ha acabat calcinat

Així ha quedat el camió implicat en l'accident. Foto: ACN

El conductor d'un cotxe ha mort aquest dissabte a la tarda en un xoc amb un camió a l'N-340 a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 16.10 hores al quilòmetre 1.208 de l'N-340, a tocar del polígon industrial Domenys II.Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un camió i un turisme, que s'ha incendiat. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del cotxe. Pel que fa al conductor del camió, ha resultat ferit lleu. Arran de la incidència, s'han activat nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, i quatre ambulàncies i l'helicòpter del SEM.L'N-340 es troba tallada en el tram de l'accident en tots dos sentits i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Amb aquesta víctima, són 98 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

