​Dos germans de quatre i sis anys componen peces musicals per als «herois» de la pandèmia

Els germans Aquil·les i Apol·lo tenen quatre i sis anys. Són de família garriguenca, però viuen a Londres, on tenen una relació molt estreta amb la música. Tot i la seva curta edat, acaben de crear dues peces musicals destinades especialment a metges, infermers, personal sanitari, científics i pacients que, des de fa mesos, lluiten contra el coronavirus. Són els que anomenen "els herois" de la pandèmia.L’Apol·lo ha creat la peça anomenada Pandemia, un quartet que consta de tres moviments ( Sobreviure Lluita ) i que s’interpreta amb un cello, una viola i dos violins. Per la seva banda, l’Aquil·les ha composat Valentia també amb l’ajuda del seu germà. Els quatre noms de les peces són, precisament, els sentiments que els petits volen fer arribar a tots els qui combaten contra la Covid-19. "Si escolten la música que hem composat tindran més energia per seguir amb la lluita", expliquen aL'Elisabeth Bulbena, mare dels dos nens i també música, diu que està doblement orgullosa: "Independentment del que sàpiguen fer musicalment, l'orgull més gran és que tinguin un bon cor, i que encara que nosaltres de moment estiguem bé això no vol dir que no hi hagi gent que ho hagi passat molt malament".Els petits compositors confien que intèrprets professionals acabin representant les seves peces.

