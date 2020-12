Escala la Torre Glòries de Barcelona sense protecció mentre ho grava en dron

🔴 Tornen a escalar la Torre Glòries. És la quarta vegada aquest 2020 que algú s'enfila a aquest edifici emblemàtichttps://t.co/ot5VkHyKto pic.twitter.com/nRSL5HXaE9 — btv notícies (@btvnoticies) December 5, 2020

La Torre Glòries forma part de l'skyline de Barcelona. Però sembla que, des de fa un temps, s'ha convertit en destí de pelegrinatge per als escaladors més temeraris. Aquest dissabte al matí, tal com ha recollit Betevé , un home s'hi ha enfilat mentre ho gravava amb una càmera d'acció subjectada al front.En baixar, agents dels Mossos d'Esquadra l'esperaven per denunciar-lo per infringir la Llei de seguretat ciutadana. Tal com explica el mitjà, abans d'endur-se'l a comissaria, l'ha atès el SEM per una ferida de poca gravetat a la cama.En l'acció hi ha implicades dues persones més, el que gravava amb dron i un fotògraf, als quals també s'ha aixecat acta. De fet, aquestes imatges han estat requisades pel cos policial.

