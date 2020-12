La clara advertència d'Oriol Mitjà sobre els àpats en família per Nadal

Pocs errors porten a molts casos



Els tests d'antígens no detecten tots els positius infecciosos, tenen petit un marge d'error. Aquest petit percentatge de casos positius que se li escapa al test es torna en un nombre absolut molt gran si es reuneixen totes les families del país. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 5, 2020

El missatge és clar, que si us plau,

➡️les families NO facin sopars/dinars de nadal de més de 8-10 persones,

➡️que s'evitin al màxim reunions amb gent de fora de la llar, i, sino, que preferiblement feu servir el test d'antigen a la farmàcia (quan estigui disponible). — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 5, 2020

Fins a quin punt són útils els tests d'antigen (tests ràpids de la Covid) per fer àpats en família segurs aquest Nadal? Ho són en aquells dinars o sopars "petits", de màxim vuit o 10 persones. Si hi ha més gent, deixen de ser útils per garantir una trobada sense coronavirus. Així ho adverteix Oriol Mitjà, que alerta que "pocs errors porten a molts casos".Segons explica l'epidemiòleg, els tests d'antigen no detecten tots els positius perquè tenen un petit marge d'error. Per tant, hi ha persones infectades que s'escapen i, per molt poques que siguin, per poc percentatge que representin, aquestes acaben convertint-se en un "nombre absolut molt gran si es reuneixen totes les famílies del país".

