Acord entre la Generalitat valenciana i l'oci nocturn per tornar a obrir els locals

El sector de l'oci nocturn i la Generalitat han arribat a aquest divendres un acord per a la publicació, el dimecres 9 de desembre, d'una resolució que permeti la reobertura "amb caràcter immediat" dels establiments prestant serveis d'hostaleria.Els empresaris i el govern valencià van arribar a una entesa aquest divendres, en la tercera reunió de la ronda de negociació per buscar una solució al sector, després de mesos d'obligat tancament a causa de l'evolució del coronavirus.Segons ha detallat l'Assemblea de l'Acampada de l'Oci Nocturn CV en un comunicat, els representants de la Generalitat en la negociació s'han traslladat als empresaris que es publicarà una resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que permetrà l'obertura dels establiments que ve dia 9 desembre.Els locals poden prestar els mateixos serveis que l'hostaleria i tindran les mateixes restriccions d'aforament que restaurants i bars, segons han detallat a Europa Press fonts d'organització. Així, els pubs obriran les seves portes de 12.00 a 00.00 hores, mentre que els locals amb llicència de discoteca o sales de concert tindran un horari de 17.00 a 00.00 hores. Es permetrà que els locals acullin activitats culturals, encara que no podran disposar de la pista de ball.L'Assemblea, que amenaçava d'acampar a la Plaça Manises si no es trobava una solució que permetés la reobertura, ha expressat la seva "satisfacció per l'acord assolit", després de la reunió amb representants de la Conselleria de Justícia i d'Economia Sostenible.L'organització ha agraït la tasca dels treballadors i empresaris que conformen aquest col·lectiu, ja que "gràcies a la seva resposta i la seva mobilització a les províncies d'Alacant, Castelló i València, han fet possible que s'arribi a un acord amb la Generalitat i els locals d'oci puguin obrir les portes prestant serveis d'hostaleria amb caràcter immediat". Finalment, ha demanat al sector "la major altura de mires i exemplaritat" perquè la recuperació de l'activitat es realitzi "amb tot el rigor i aplicant totes les mesures preventives higienicosanitàries".

