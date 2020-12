L'ús d'aquest tipus de desinfectants a casa contamina l'aire i pot posar en risc la teva salut

Altres notícies que et poden interessar

La situació derivada de la Covid-19 ha portat a un augment considerable de la neteja a casa i de la demanda de tota mena de productes per frenar el virus. Tot i això, l'ús de segons quins desinfectats pot ser perjudicial per a la salut, i cal estar alerta. Es tracta dels desinfectants a base de productes de peròxid d'hidrogen, que segons una investigació de la Universitat de Saskatchewan (Canadà), té el potencial de contaminar l'aire i representar un risc per a la salut.En aquest estudi, publicat a la revista Environmental Science & Technology , l'equip d'investigació va comprovar que netejant un pis amb un desinfectant d'aquest tipus es va elevar el nivell de peròxid d'hidrogen a l'aire interior a més de 600 parts per bilió. Això representa al voltant del 60% del nivell màxim permès per l'exposició durant 8 hores, i 600 vegades més del nivell que té lloc de forma natural a l'aire.Les concentracions d'aquest element encara són més altes i agressives per a la persona que ho neteja, sigui des de terra o al nivell d'una taula."Cada vegada que es netegen superfícies també es canvia l'aire que es respira. I aquesta qualitat de l'aire interior va associada als problemes respiratoris com l'asma", explica l'autora principal de l'estudi, Tara Kaha. Segons els Centres de Control de les Malalties dels EUA, un excés d'exposició al peròxid d'hidrogen pot provocar irritació respiratòria, cutània i ocular.

