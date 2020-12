Tres membres d'una mateixa família ingressats i un mort després d'un dinar sense mascareta

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia de la Covid està deixant incomptables tragèdies personals i familiars. Una d'elles ha estat recollida pel Telenotícies Vespre de TV3 aquesta setmana . És el cas de quatre membres d'una mateixa família que es van infectar en un dinar conjunt sense mascareta ni mesures de seguretat i van acabar tots ingressats a l'hospital. Un d'ells, el gendre, de 54 anys, va morir després de 40 dies d'ingrés. TV3 va enregistrar el reportatge dos dies abans, però el va emetre igualment amb el consentiment de la família, que vol així apel·lar a la corresponsabilitat social.La protagonista del reportatge és la Núria, esposa de la víctima i filla dels dos pares que també es van infectar. La seva mare i ella van rebre l'alta hospitalària en 10 dies. El pare, en canvi, en va passar 45 ingressat, 15 dels quals a l'UCI, entre l'Hospital de Figueres i la Clínica del Remei de Barcelona, on va ser intubat per rebre ventilació mecànica.La víctima mortal és en Marcel, de 54 anys, a qui ja van ingressar a l'UCI ràpidament. Aquella mateixa nit, va ser traslladat a Bellvitge, on hi va passar més de quatre setmanes fins que, finalment, moria aquest passat 27 de novembre. La família ha volgut que el seu cas es fes públic per conscienciar la societat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor