​El Ripollès nota l'arribada de veïns de segones residències i l'hostaleria espera una bona segona meitat de pont

Els pobles del Ripollès noten que durant el pont de la Puríssima el nombre de veïns ha crescut per l'arribada dels qui tenen una segona residència. De fet, l'hostaleria de la zona reconeix que hi ha més gent que un cap de setmana de confinament i esperen que la segona part del pont sigui "bona" coincidint amb l'obertura de la mobilitat. "Dilluns i sobretot dimarts tenim gairebé ple", assenyala en Xavier Rigart, codirector del restaurant El pont 9 de Camprodon.L'arribada de veïns de segones residències no ha sorprès els alcaldes del Ripollès que es destaquen que majoritàriament se segueixen les mesures de seguretat. Amb tot, des del Consell Comarcal critiquen que el Govern no els hagi permès el confinament comarcal tal com reclamen.

