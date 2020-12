El coronavirus també pot arribar al cervell, segons un estudi amb autòpsies

Altres notícies que et poden interessar

El coronavirus pot arribar al cervell, segons un estudi alemany fet amb autòpsies de persones mortes per Covid-19. Segons explica l'equip liderat per Helan Radbruch i Frank Heppner, de la Charité Universitätsmedizin de Berlín i que ha estat publicat a la revista Nature Neuroscience , la infecció entraria al cervell a través del nas.Per comprovar-ho els investigadors han examinat la part superior de la gola que connecta amb la cavitat nasal (nasofaringe) de 33 persones mortes per coronavirus. La mostra estava formada per 22 homes i 11 dones, la seva edat mitjana era de 71,6 anys i havien mort, de mitjana, al cap de 31 dies dels primers símptomes. El resultat va ser que van trobar presència d'ARN del virus i de proteïnes tant en el cervell com en la nasofaringe. En aquesta última també hi havia partícules intactes del virus.Pel que fa a les quantitats de virus, es va detectar que era inversament proporcional a la durada de la malaltia. Pel que s'entén que els processos més greus i ràpids comporten més quantitat viral. El que explicaria la relació amb el cervell, però, és la proteïna de l'espícula, que és la que la Covid utilitzaria per entrar a les cèl·lules de la mucosa, i des d'allà, per proximitat amb el teixit nerviós, arribar al cervell.Aquestes dades donarien suport a la idea que el virus pot aprofitar la mucosa com a porta d'entrada al cervell, segons Frank Heppner. Explica que un faria servir les "connexions neuroanatòmiques, com el nervi de l'olfacte" per arribar al cervell. Tot i que l'investigador matisa que la recerca s'ha fet en un grup determinat i que potser no es pot generalitzar.La Covid no seria l'únic virus que arriba al cervell, també ho fan d'altres, com l'herpes o el de la ràbia.

