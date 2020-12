L'hospital de pandèmia d'Ayuso ja té valoracions a Google malgrat que encara no funcioni

Tras calificarlo el Gobierno de @IdiazAyuso e @ignacioaguado como mejor hospital del universo, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando un "hospital" que aún no se ha terminado de construir y que no recibió ningún paciente, ya puntúa un 2,9 sobre 5 puntos y 101 reseñas en @GoogleES? pic.twitter.com/VgDgi4PtC0 — A. M. E. (@madrid_ame) December 3, 2020

L'hospital per a pandèmies construït a Madrid sota el govern d'Isabel Díaz Ayuso sembla ser una font inesgotable de polèmiques i anècdotes. La darrera curiositat d'aquest edifici que no se sap si té quiròfans, però sí "sales de procediment" -en paraules d'Ayuso- és que ja té una pila de ressenyes a Google malgrat no haver entrat en funcionament encara.Si es fa la cerca a Google, ja apareix la direcció de l'edifici, que ja té una puntuació de 3,8 sobre 5. A la llista de comentaris hi ha elogis, crítiques, i fins i tot gent demanant on poden deixar el seu currículum per treballar-hi. "Xina fa un hospital i babejam , ho fa Madrid el d'IFEMA o AQUEST i ja estem criticant. No té vergonya qui crítica i parla per parlar. Jo demanaré el trasllat aquí, vull viure l'experiència", diu un dels comentaris."Em sembla molt bona idea, i per primera vegada uns diners gastats a Espanya de profit. M'agradaria saber si algú sap on puc envair el currículum per a qualsevol sector, inclòs neteja, gràcies", diu un altre.

