​Quatre detinguts per segrestar un home i demanar-li 50.000 euros a l'Alt Maresme

Desarticulem grup criminal que havia segrestat un home a l'Alt Maresme per sostreure-li 50.000 €. Dos dels quatre detinguts han ingressat a presóhttps://t.co/gUa8aUYFUm pic.twitter.com/dO2yuwF0WG — Mossos (@mossos) December 5, 2020

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimecres passat, 2 de desembre, tres homes i una dona, d'entre 19 i 49 anys, com a presumptes autors dos d'ells d'un delicte de segrest, robatori amb violència, lesions, danys i els altres dos un delicte de salut pública i defraudació del fluid elèctric.Els fets es remunten en la matinada del 7 d'agost. Van segrestar un home de 31 anys a l'Alt Maresme quan anava cap a casa, després de ser assaltat per dos homes amb armes de foc i la cara tapada. El van obligar a agafar el seu vehicle, el van portar fins a un descampat on li van sostreure totes les joies i objectes de valor i li van demanar diners si volia tornar a casa.Els assaltants volien 50.000 euros i la víctima va veure que l'única opció perquè cessés la seva privació de llibertat era donar-los els diners que tenia a casa. Va trucar a la seva parella per demanar-li que els diposités a l'entrada de la casa. Els va entregar 7.000 euros, però se'l van emportar segrestat igualment.El van dur fins a una casa aïllada on el van tenir tota la nit en una habitació a les fosques. Finalment va ser alliberat l'endemà en una zona boscosa de Vallgorguina i la víctima va demanar ajuda a una família que es va trobar per la zona.En el decurs de la investigació es va poder fer un seguiment del recorregut que hauria realitzat el vehicle de la víctima la nit del segrest, donar veracitat als fets i identificar els presumptes responsables.Durant el dispositiu policial, amb entrades simultànies a Canet de Mar, Palafolls i Malgrat de Mar, també es va localitzar una plantació amb 215 plantes de marihuana, bàscula de precisió i defraudació del fluid elèctric. En el dispositiu hi van participar mossos del Grup Especial d'Intervenció (GEI), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Unitat Canina i tècnics d'Endesa.Els quatre detinguts han passat aquest dissabte a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció 2 d'Arenys de Mar, que ha decretat presó per a dos dels autors del segrest, llibertat amb càrrecs per a un altre i llibertat per a la dona. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.

