VÍDEO Així es talla el cabell George Clooney

George Clooney no va a cap perruqueria de luxe, ni tan sols a una de qualsevol. L'actor de Hollywood ha revelat aquesta setmana que porta 25 anys tallant-se el cabell ell mateix amb un aparell de telebotiga: Flowbee. La màquina sembla una esquiladora d'ovelles, però sembla que a l'actor li ha donat un bon resultat durant aquests darrers anys."El meu cabell és com la palla i és fàcil de tallar", deia en un programa matinal, remarcant que tarda "exactament dos minuts". En una altra entrevista al programa de Jimmy Kimmel, l'actor va ensenyar com s'arreglava el cabell en directe.Tal com es pot veure en el vídeo, a partir del minut 6, l'aparell, que es va comercialitzar entre els anys 80 i 90, funciona com una maquineta que incorpora un aspirador que permet no escampar els cabells.

