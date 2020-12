El DOGC publica la pròrroga de 14 dies del primer tram del pla de desescalada a partir de dilluns

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de 14 dies del primer tram del pla de desescalada a Catalunya a partir de dilluns. El Govern ja va anunciar que donat l'empitjorament de les dades epidemiològiques, amb la velocitat de contagi fregant l'1 ja, no es passari de tram. Per tant, no es relaxaran més mesures durant els pròxims 15 dies i es mantindran els actuals aforaments en la restauració. Així mateix no s'ampliarà a l'àmbit comarcal el confinament municipal del cap de setmana.La resolució recorda les mesures d'aquesta primera fase i subratlla que la durada d'aquestes en aquesta nova resolució s'estableix "sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte que tenen". El Govern va anunciar dijous que Catalunya no passaria de fase el proper dilluns per la pujada brusca dels indicadors, en concret de la velocitat de contagi (Rt), en els últims dies.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, explicava dijours que la tendència a la millora de l'epidèmia que s'havia seguit fins al 23 de novembre es va començar a frenar el quart dia des de la flexibilització de les restriccions, amb la reobertura de la restauració i de la cultura. Ha admès que esperaven un repunt però no tan "brusc" i a aquesta velocitat, motiu pel qual s'ha apostat per no canviar de tram de reobertura el pròxim dilluns. Amb tot, ha insistit que en aquests moments només hi ha un indicador que està creixent, que és la velocitat de contagi -situada per sobre del 0,9 fixat per avançar de fase de la desescalada-, i que s'ha optat per actuar amb "prudència".Amb les dades sobre la taula, Argimon ha explicat que, si bé abans del 23 de novembre s'estava reduint l'epidèmia a un ritme d'entre el 6 i 7% i amb un pic de 30.000 contagis setmanals, ara aquesta reducció es situa en un percentatge menor al 3%. Que la velocitat de contagi se situés per sobre d'1 -en aquests moments és del 0,92- suposaria, ha advertit Argimon, augmentar exponencialment els ingressos hospitalaris i, per tant, la pressió a les UCI, on en aquests moments hi ha 438 pacients per Covid-19. "Si tinguéssim una tercera onada partint de 438 malalts i n'afegim 438 més en poques setmanes, els nostres centres no podrien absorbir el creixement", ha avisat.La mobilitat durant el pont era una preocupació del Govern, que demanava evitar sortir de casa per aquest festiu, però les dades de trànsit del dijous nit han indicat tot el contrari. Un 9% més de la mobilitat que els altres dijous segons informava Trànsit. De fet, segons explica NacióDigital, els nivells de la mobilitat entre setmana també han augmentat i ja se situen en nivells previs de les restriccions. Fet que planteja la pregunta de si amb la pròroga de les restriccions n'hi haurà prou per frenar el repunt.Una de les altres preguntes que sobrevola la situació és quin impacte tindrà sobre el Nadal que Catalunya no passi de fase de la desescalada el pròxim dilluns. Vergés explicava que encara que per festes s'estigui en fase 1 o 2 del pla de reobertura i que, per tant, no s'hagin aixecat el tancament perimetral i els confinaments municipals o comarcals de cap de setmana, s'aplicaran igualment mesures especials per les dates assenyalades i es faran excepcions pels dies 25 i 26 de desembre, que coincideixen en divendres i dissabte, i el divendres 1 de gener. Això vol dir que aquests dies es podran produir desplaçament per reunir-se amb la família en el format "íntim" aprovat i amb les mesures de prevenció fixades.La consigna del Govern és que, al marge de l'alentiment del pla de flexibilitzacions de les restriccions anunciat, el pla pel Nadal s'apliqui igualment per garantir les trobades de fins a deu persones, però només de dues bombolles, amb un toc de queda flexible i amb la possibilitat de reunir-se encara que es visqui a comarques diferents. Així ho ha explicat Salut, malgrat que el secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha admès que flexibilitzar mesures durant les dates assenyalades "tindrà impacte" sobre les dades de la pandèmia.Vergés ha insistit que el pla per Nadal marca "unes pautes" que la ciutadania ha de complir per reunir-se només de forma "íntima" i evitar un empitjorament de les dades. També ha explicat que el Govern treballa per trobar un equilibri entre preservar la pressió assistencial als centres de salut i, al mateix temps, garantir la salut "emocional" de la població. És per aquest motiu que la consellera ha defensat que es desvinculi el pla per celebrar el Nadal de la desescalada, que per un empitjorament de les dades haurà d'allargar durant 15 dies més les restriccions actuals.

Prórroga de 14 dies del primer tram del pla de desescalada by Naciodigital on Scribd

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor