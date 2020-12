Indignació per una missa amb 250 assistents a la catedral de Burgos en plena pandèmia

Una solución puede ser poner las terrazas dentro de la Catedral.



La Junta de Castilla y León apoya una misa de 250 personas en la Catedral de Burgos mientras veta las terrazas de los bares por la "gravedad extrema" epidemiológica https://t.co/sDf6DWQk86 a través @eldiariocyl pic.twitter.com/GLlervSo0l — Jose Mansilla (@antroperplejo) December 5, 2020

Qué desvergüenza!!!

La Junta de Castilla y León apoya una misa de 250 personas en la Catedral de Burgos mientras veta las terrazas de los bares por la "gravedad extrema" epidemiológica https://t.co/KLRQlQtDjM a través de @eldiariocyl — CARMEN furibunda (@CarFuribunda) December 5, 2020

La Junta de Castella i Lleó no permet que es reobrin a la ciutat de Burgos ni els bars, ni els cines, ni les biblioteques o museus per la "gravetat extrema" epidemiològica. Ara bé, sí que dona llum verda a què aquest dissabte l'Arquebisbe de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, preguin possessió del seu càrrec amb una celebració a la Catedral on hi assistiran 250 persones, segons explica eldiario.es. Un fet, que com era d'esperar, ha aixecat la indignació entre la població. I és que a la celebració Iceta estarà rodejat d'autoritats eclesiàstiques i civils. A més que la missa serà retransmesa per la televisió autonòmica en directe. Un cas semblant a la polèmica celebració que es va viure a la Sagrada Família fa setmanes, quan hi van assistir unes 600 persones. Segons explica ediario.es, la missa ve precedida d'un acord del govern autonòmic que destaca per la seva manca de claredat a l'hora d'abordar la qüestió, ja que no aborda que què passa als llocs de culte, sinó que remet a acords anteriors. No es diu que es pugui dur a terme l'acte "però tampoc que no es pugui", tal com matisen des de l'Arquebisbat de Burgos.En paral·lel a això, una resolució publicada aquest divendres pel mateix govern autonòmic apunta que la situació del municipi "continua sent de gravetat extrema", cosa que "obliga a mantenir totes les mesures sanitàries de caràcter excepcional".A hores d'ara, les xarxes ja van plenes de crítiques i indignació per la notícia.

