Intervenen una botiga d'animals a Barcelona amb 33 gossos malalts

Ahir vam intervenir 33 gossos que presentaven diverses malalties en un establiment que a més a més incomplia les condicions higièniques i de salubritat requerides.



L'Oficina de Protecció dels Animals se n'ha fet càrrec de la seva cura i atenció sanitàriahttps://t.co/0g0gI33aAb pic.twitter.com/wtktXWXFWS — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) December 4, 2020

El Departament de Protecció d’Animals de Barcelona i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha intervingut aquest divendres 33 gossos de diferents races en una botiga d’animals de Barcelona, en el transcurs d’una inspecció administrativa. Els agents ja havien rebut diverses denúncies per presumptes irregularitats relacionades amb les condicions de salut dels animals.Segons explica la Guàrdia Urbana en un comunicat, els animals presentaven símptomes compatibles amb diferents malalties, entre elles coronavirus caní i Brom, una afecció infecto contagiosa molt greu. També tenien tos de les gosseres, lesions dèrmiques (produïdes per fongs i sarna demodècica) i Giardiasi (malaltia diarreica ocasionada per Giardia intestinals)Els agents van localitzar animals malalts en un espai il·legal de la botiga, en pèssimes condicions higièniques i de salut. Ni la sala de quarantena ni els boxes dels animals a la venda no comptaven amb les condicions higièniques escaients per evitar la transmissió de malalties dels animals allotjats.A més del control de l’estat de salut dels animals, durant la inspecció es va poder verificar que la botiga no complia, a més, obligacions documentals importants com ara disposar de les factures de compra dels animals o bé irregularitats en el registre de les entrades d’animals al Llibre Oficial de Registre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor