VÍDEO Una empresa de la Garriga fabrica taulers d'escacs de «The Queen's Gambit»

Els taulells d'escacs tenen un gran protagonisme a la minisèrie 'The Queen's Gambit', una de les propostes que tenen més èxit a la plataforma Netflix. Alguns dels que hi apareixen -i un d'ells en una part molt important de la trama- tenen accent del Vallès Oriental. Concretament, de la Garriga.Tal com avança Ràdio Silenci , l'empresa familiar Rechapados Ferrer n'és l'autora: "Un dels nostres treballadors ens va avisar, va ser molt emocionant", explica l'administrador de la companyia, Joan Ferrer, a. "Tenim un client alemany a qui li fem aquests taulells exclusius, i la sèrie està gravada a Alemanya. És com quan un pare reconeix el seu fill", reconeix Ferrer.A la minisèrie hi apareixen dos taulells que s'han fabricat a la Garriga: "Estan fets amb xapa de noguera, i entre els quadres i la faixa hi ha unes marqueteries que ens fan especialment a València", continua.Ferrer explica que l'èxit de la sèrie ha generat un 'boom' per tornar a jugar a escacs: "El meu pare en va començar a fer fa 50 anys. Ara, però, els nostres clients tenen un extra de comandes. La gent vol regalar-ne per Reis, s'han tornat a posar de moda. Les demandes se'ns han triplicat, és una bogeria. Tothom en vol més, estan desesperats", destaca.De fet, aquest increment de comandes ja l'havien notat amb el primer confinament, ben entrat el mes de març: "Al principi teníem por, però el fet que la gent es quedés a casa i es recuperessin jocs de taula a nosaltres ens va anar bé".La història de la jugadora d'escacs que protagonitza 'The Queen's Gambit' és la minisèrie més vista de la història de Netflix: s'ha reproduït en 62 milions de televisors i dispositius. Un èxit que explica aquest resorgiment del jugar a escacs.

