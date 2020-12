Els incendiaris tuits de l'Associació de Fiscals després de la decisió del Suprem: «Mai haurien d'haver sortit»

Quiero pensar que les hackearon la cuenta: pic.twitter.com/ozx4krsU3C — Gonzalo Boye (@boye_g) December 4, 2020

L'Associació de Fiscals (una entitat conservadora i propera al PP) ha revolucionat les xarxes socials aquest divendres amb la seva reacció cap a la decisió del Suprem de tombar el tercer grau dels presos polítics.L'entitat ha dedicat diversos tuits a la notícia: des d'aplaudiments fins a comentaris com "Junqueras es menjarà els torrons a la presó", replicant un titular del diari El Mundo. Compartint la notícia, també han exclamat que la presó és el lloc "d'on mai haurien d'haver sortit".Les piulades de l'Associació de Fiscals han generat força controvèrsia a Twitter, on Gonzalo Boye ha recopilat alguns dels missatges per queixar-se'n: "Vull pensar que els han hackejat el compte", ha afirmat.

