Josep Costa va participar en una reunió amb grups identitaris per explorar una coalició electoral

JuntsXCat no ha assistit a aquesta reunió, cap membre de la direcció ni ningú autoritzat pel partit. https://t.co/Xd5i5XuMWj — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) December 4, 2020

Junts per Catalunya NO HA ENVIAT ningú a aquesta reunió. Si algú hi ha anat usant el nostre nom ho ha fet de manera unilateral i sense la nostra autorització ni coneixement.

No tenim res a veure amb aquesta reunió. https://t.co/YqyBa067Lz — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) December 4, 2020

El vicepresident del Parlament i diputat de Junts per Catalunya, Josep Costa, va participar dijous en una reunió amb grups identitaris per explorar la possibilitat d'una coalició electoral independentista a les eleccions del 14 de febrer. La reunió la convocava el col·lectiu Donec perficiam, que han creat set exsecretaris nacionals de l'ANC que van deixar la direcció de l'entitat el 3 de novembre passat per la seva negativa a implicar-se més activament en els comicis.A la reunió, a més de Costa -que va afirmar que hi era "a títol personal" i que Laura Borràs [dirigent de Junts i candidata a la presidència de la Generalitat del partit de Carles Puigdemont] estava al cas de la convocatòria- hi havia l'Assemblea de Represaliats i Activistes, el Bloc Sobiranista Català, Demòcrates de Catalunya, Directe68 (que defensa teories conspiracionistes sobre el procés) i Solidaritat Catalana per la Independència.El col·lectiu d'exsecretaris de l'ANC ha fet pública aquest divendres la reunió, qualificant-la d'"històrica", i ha explicat que també hi eren dos partits de caràcter identitari, el Front Nacional de Catalunya (res a veure amb la sigla històrica) i Força Catalunya. Aquests dos últims eren representats per David Villegas i per Santiago Espot i Miquel Aguilar, respectivament. A la reunió, on es convocaven partits, també es va convidar a ERC, la CUP i el PDECat, que van declinar assistir-hi.Costa ha explicat aque ell hi va assistir per la relació amb alguns dels exsecretaris de l'ANC, però que en cap cas sabia que hi assistirien grups d'aquesta índole. De fet, durant la trobada el músic Roger Español, de l'Assemblea de Represaliats i Activistes, va fer notar la seva incomoditat amb algunes presències.El fet que Donec perficiam hagi explicat al seu comunicat que a la trobada hi havia també Junts per Catalunya, grup del que Costa és diputat tot i que no milita a Junts, ha provocat certa polèmica a les xarxes i encès les llums d'alarma al partit de Puigdemont. La portaveu Elsa Artadi i la diputada Aurora Madaula se n'han desmarcat ràpidament. Els organitzadors afirmen que Costa va dir que hi era "en nom de Laura Borràs", un extrem que ell nega.Artadi i Madaula han posat l'accent en que ningú representava formalment el seu partit en una reunió "amb partits xenòfobs", i el cert és que, segons diverses fonts presents a la reunió, que va ser telemàtica i es va enregistrar, Costa en cap moment va afirmar representar-los. El vicepresident del Parlament ha assegurat que encara no ha pogut informar Borràs de la trobada però que, de fet, es va perdre algunes de les presentacions, fet pel qual fins aquest divendres no ha sabut qui hi havia a la "cita a cegues".A la reunió, de dues hores i mitja, es va acordar seguir parlant de la possibilitat d'una coalició independentista, i uns i altres es van emplaçar a una reunió la setmana que ve amb els mateixos interlocutors. Costa ja ha avançat que no hi assistirà i ha fet notar el seu enuig amb el fet que s'hagi esbombat la reunió que, en principi, havia de ser discreta. Costa, un dirigent molt proper a Puigdemont, Borràs i Quim Torra, va declinar aquesta setmana presentar-se a les primàries de Junts per ser diputat però va donar a entendre, segons que va informar Catalunya Ràdio, que estaria a disposició per formar part d'un eventual pròxim govern.Entre els assistents hi havia també dos dirigents de Demòcrates, Jordi V. Pou i Dani Planàs. Fonts del partit que lidera Toni Castellà han afirmat que hi eren "a títol personal" i per la relació amb alguns dels exdirigents de l'ANC convocants, però que no tenen "res a compartir" amb els dos partits identitaris ni amb la idea d'una candidatura de les característiques que es pretén.

