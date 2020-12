Europa redueix a tres dies un procés de mesos per tenir ja la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea accelerarà els terminis per poder autoritzar en només tres dies la comercialització d'una vacuna contra la Covid-19 des del moment en què hagi rebut el vistiplau científic de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), perquè puguin començar a distribuir-se a la Unió Europea a principis de gener.Segons han explicat fonts comunitàries, l'executiu comunitari triga uns 67 dies en autoritzar una vacuna o medicament en condicions normals, però la urgència provocada per la pandèmia ha obligat a Brussel·les a fer servir tota la "flexibilitat" prevista a la normativa comunitària per als casos d'urgència.Així, aquest procés es reduirà a "uns tres dies" gràcies a dos elements: en primer lloc, s'ha de limitar a un dia el període de consultes amb els estats membres (que normalment es prolonga durant 22); i en segon lloc, es procedirà a la traducció de l'autorització a tots els idiomes oficials de la UE després que hagi estat aprovada i no abans.Amb aquests terminis, seria possible que l'autorització per a la comercialització condicional de la primera vacuna arribés a principis de gener, ja que l'EMA ja ha anunciat que preveu emetre la seva recomanació sobre la vacuna de Pfizer i BioNTech com a molt tard el 29 de desembre.També Moderna ha sol·licitat formalment a l'Agència Europea del Medicament aquest permís preliminar de distribució, però en aquest cas el dictamen de l'organisme comunitari s'espera per al 12 de gener, per la qual cosa l'autorització arribaria a mig mes.

