JxCat, el PSC i Ara és Demà expulsen ERC de l'alcaldia de Piera en un ple carregat de tensió

JxCat, el PSC i Ara és Demà han desbancat ERC de l'alcaldia de Piera (Anoia) després que hagi prosperat la moció de censura. El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres el migdia, ha estat marcat per la irrupció d'una quinzena de persones a la sala per mostrar el seu rebuig a l'acord i recolzar l'ara exbatlle republicà Jordi Madrid.També a les portes del consistori s'han viscut moments de tensió a la sortida dels edils de les diferents formacions. En prosperar la moció i amb el suport de 9 edils, 1 abstenció i set vots contraris, Josep Llopart (JxCat) s'ha convertit en el nou alcalde de la localitat. JxCat era, des del 2011, soci de govern amb ERC i Llopart ja havia estat alcalde de Piera entre el 2017 i 2018 i actualment era primer tinent d'alcalde.Durant la seva intervenció ha justificat la moció a la "manca de coordinació" i "sintonia". Ha assegurat que "calen ganes d'impulsar nous projectes per a la vila". I als seus detractors els ha assegurat que, malgrat que no puguin veure "legítim" el seu nomenament, "els seus arguments s'enxiquiran quan demostrem que els projectes es desencallin i hi ha resultats visibles al carrer". La moció ha arribat també setmanes després que Madrid havia estat denunciat a Antifrau i a la Fiscalia per part de la secretària municipal.Jordi Madrid va presentar la seva dimissió al càrrec fa poc més d'una setmana. Abans de la votació, el fins ara alcalde ha volgut denunciar "les pretensions personals" del seu successor. "Per a ell per sobre de tot ha de ser alcalde i com que a les urnes no ho aconsegueix buscar estratagema per assolir-ho", ha dit. I ha afegit que "ha destrossat el seu partit i el seu govern. Ara espero que no destrossi el poble".Llopart ha comptat amb el suport del PSC i Ara és Demà. La CUP i el PP han votat en contra. "No entenem que us alieu amb el partit del 155", ha lamentat la regidora de la CUP, Júlia Bueno. Per la seva part, Ciutadans ha preferit abstenir-se.Una quinzena de persones han irromput, durant la intervenció de Llopart al ple amb una pancarta en la qual exigien "un govern nítidament independentista". Amb crits i pancartes de "traïdor", els manifestants han rebutjat la decisió de Llopart de canviar als republicans pel PSC i Ara és Demà com a socis de govern. El vigilant municipal ha denunciat haver rebut cops durant l'entrada dels protestants, pel que fins al ple s'hi ha acabat desplaçant la policia i els Mossos d'Esquadra.A la sortida, les esbroncades han seguit. Els col·lectius han cridat contra els regidors del nou equip de govern mentre, a pocs metres, partidaris al nou executiu els aplaudien. El nou alcalde ha preferit esperar que es dissolguessin les protestes per abandonar l'edifici.Hores després del ple, Catalunya en Comú i Podem ha emès un comunicat on assegura que no comparteix la moció de censura que ha secundat la regidora d'Ara és Demà, Sandra Bernad, i la "desautoritza". "És contrària a tots els acords presos pels òrgans redirecció de no afavorir ni directament ni indirectament pactes amb partits de dretes", apunten. A més, recorden que la coalició ERC i Junts ve d'anys enrere pel que acusa el grup municipal de ser "còmplices directes del deteriorament de la governança".I avança que, els òrgans de direcció de Catalunya en Comú i el de Podem acordaran a les reunions executives "les decisions a prendre" davant del que consideren "una greu decisió del grup municipal que contradiu els acords presos a l'inici del mandat municipal".

