Els Mossos suspenen dues agents per burlar-se d'una menor que havia estat violada

Els Mossos d'Esquadra han suspès de funcions dues agents d'una comissaria del Maresme per haver posat en dubte la denúncia d'una menor que assegurava haver estat violada en una discoteca de Blanes. Segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'ACN, el cos les va suspendre després que la divisió d'afers interns analitzés la queixa formal que la noia va presentar en una altra comissaria. Des dels Mossos, però, declinen detallar la durada de la sanció.El cas es remunta a un dilluns de mitjans de juny, quan la menor va acudir a la policia per denunciar que dos nois l'havien agredit sexualment dos dies abans. Segons la víctima, les agents que la van atendre la van menysprear amb frases com "Si vas borratxa, passen aquestes coses".La noia assegura que les dues policies van qüestionar-la reiteradament. "Si t'haguessin violat, vindries histèrica", "Si ets capaç de perrear has de ser capaç de defensar-te" o "On tens els blaus que mostren que has sigut forçada?" són algunes de les reaccions que van tenir les agents amb la víctima, segons relata ella mateixa.La menor va marxar de la seu policial al cap de pocs minuts, mentre que a finals de setembre va denunciar els fets en una altra comissaria i també va presentar una queixa formal. L'agent que la va atendre aquest segon cop la va encoratjar a fer-ho.

