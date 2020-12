Els Mossos canvien el disseny dels vehicles de trànsit per primera vegada

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, acompanyat del director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, i del comissari en cap de Mobilitat, Joan Portals, ha presentat aquest divendres els nous vehicles de trànsit de la policia catalana. La principal novetat, a banda de les millores en seguretat, tecnologia i medi ambient, és que incorporen el color groc a la carrosseria per augmentar la visibilitat dels 100 als 450 metres.Un 20% dels vehicles nous s'incorporaran aquest desembre. Des que el 1998 la Generalitat va assumir les competències de trànsit, no s'havia canviat el disseny dels vehicles. En la presentació dels vehicles a Montjuïc, el conseller ha destacat que "durant els darrers cinc anys s'ha treballat per aconseguir establir noves tecnologies que suposen un major respecte pel medi ambient i que rebaixen el consum de combustibles i les emissions de CO2, la qual cosa comportarà un menor impacte sobre el medi ambient".Els nous vehicles de trànsit, models Seat Tarraco, Mercedes Benz Vito i Sprinter, i les motocicletes, model BMW R1250RT, incorporen una important renovació tecnològica que suposa una millora mediambiental i de la seguretat activa i passiva dels agents i de la ciutadania.En aquesta primera fase es desplegaran un total de 69 vehicles, el que suposa un 21% del total de la flota logotipada formada actualment per 318 vehicles, entre cotxes i motos. Els nous vehicles tindran una millor senyalització prioritària exterior amb la incorporació de més elements d'il·luminació i amb missatgeria de veu pregravada d'home i de dona, davant de necessitats operatives i per garantir la seguretat davant una actuació policial.La millor visualització del vehicle s'aconsegueix també gràcies a la inclinació de les franges laterals i als escaquers i textos que són reflectants en vermell i blau. El capó és de color blau per millorar la identificació policial i amb la paraula Policia que augmenta de mida per veure's amb més facilitat.Les prestacions operatives del nou vehicle respecten les recomanacions de salut laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior. Es veuen reflectides en aspectes relacionats amb la millora ergonòmica, l'espai o l'accés al vehicle per part dels mossos d'Esquadra que faran servir el vehicle.Els nous vehicles incorporen un programa per gestionar les flotes de tot el parc mòbil amb l'objectiu de fer el seguiment remot de les incidències dels cotxes policials. També hi ha sistemes de mans lliures per les comunicacions via ràdio a través d'un botó situat al volant del vehicle i un aparell que permet la consulta de dades de les tauletes corporatives policials a través del sistema multimèdia del vehicle.A nivell de requisits operatius, s'ha treballat per definir les característiques del propi vehicle, en relació amb les mides interiors, exteriors, la capacitat del maleter, la seguretat activa i passiva del vehicle i el seu respecte pel medi ambient en relació al lloc on prestarà servei. Es millora el transport i l'accessibilitat a tot el material accessori situat al maleter així com els aïllaments dels habitacles policials. La distribució de tot el material està dissenyada per garantir un ràpid accés en cas d'emergència.S'ha procedit a la contractació, per procediment d'emergència, de 110 cascos per als motoristes de trànsit, retolats, i amb kit de comunicació integrat, compatibles amb els sistemes de comunicació instal·lats actualment a les motos de trànsit.Els cascos adquirits son model SHOEI Neotec II color fluor d'alta visibilitat. Les seves característiques principals són: obertura de la mentonera amb una sola mà, interior totalment desmuntable que permet el seu rentat, teixits interiors antibacterians, pantalla interior amb tractament anti-baf, visera parasol que absorbeix el 99,99% dels raigs UVB, i nivell de soroll a l'interior inferior a 84 dB a 100 km/h.Els cascos aniran retolats amb una sèrie d'emblemes o logos formats per diferents adhesius reflectants repartits pel casc, d'acord amb les indicacions que la DG de la Policia.El kit de comunicació anirà totalment integrat al casc i estarà format per dos altaveus ubicats a l'interior del casc amb nivell d'àudio regulable i micròfon amb flexo articulat que permet el funcionament del sistema de comunicació amb la mentonera oberta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor