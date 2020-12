Vols escriure als presos polítics? Les seves adreces, actualitzades

Dolors Bassa Coll

Centre penitenciari Puig de les Basses

Mòdul de dones

Raval disseminat, 53

17600 Figueres

(Girona)



Jordi Cuixart i Navarro

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Carme Forcadell Lluís

Carme Forcadell i Lluís

Centre Penitenciari Wad Ras

Doctor Trueta, 76

08005 Barcelona



Joaquim Forn i Chiarello

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Oriol Junqueras i Vies

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Raül Romeva Rueda

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Josep Rull i Andreu

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Jordi Sànchez i Picanyol

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Jordi Turull Negre

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)

Els presos independentistes segueixen tancats en centres penitenciaris catalans. Els ciutadans que desitgin poden escriure'ls, per correu postal. Dolors Bassa és al Centre penitenciari Puig de les Basses, mentre Carme Forcadell es troba a Wad Ras, a Barcelona. La resta de presos -Cuixart, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Turull i Sànchez- són a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.Cal recordar el règim de privació de llibertat no permet accedir a internet i, per tant, les vies de comunicació dels presos amb l'exterior només es poden materialitzar -a banda de les visites- per intercanvi epistolar.A continuació, facilitem les adreces postals dels presos degudament actualitzades:

