MAPES El 40% de comarques i la meitat de ciutats ja tenen una velocitat de contagi superior a 1

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la velocitat de propagació i la seva evolució, el risc de rebrot, el nombre de contagis setmanals i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 24 i el 30 de novembre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.L'augment de la velocitat de propagació (Rt) per sobre del 0,9 ha frenat ja el salt de Catalunya a la fase 2 de desescalada , però aquesta ha seguit creixent aquest divendres fins a 0,95, ja molt a prop de l'1 , el qual marca un punt d'inflexió en forma d'increment en el nombre de contagis diaris. Aquesta tendència és força homogènia arreu del país, ja que la Rt ha pujat aquesta setmana a la majoria del territori, però fins i tot el 40,5% de comarques i el 48,4% de municipis de més de 20.000 habitants ja la situen per sobre d'1.Així ho indiquen les dades del Departament de Salut sobre l'estat de la pandèmia, actualitzades fins a 30 de novembre, per evitar errors a causa dels retards en les notificacions. La informació es pot consultar per comarques i per als municipis de més de 20.000 habitants, a banda d'onze més que es consideren d'especial atenció per haver patit brots durant els darrers mesos.Tal com es pot consultar en el mapa superior, no hi ha una distribució clara de territoris amb la Rt baixa o alta. La velocitat de propagació, però, és superior a 1 a bona part de les comarques des de la Ribera d'Ebre (1,85) cap al nord, fins al Pallars Sobirà (2,03), incloent les Garrigues (1,92) o el Pla d'Urgell (1,81), així com a l'Empordà i a comarques com la Selva (1,44), l'Anoia (1,47) o, sobretot, la Conca de Barberà (2,26). Per contra, es manté en 0,8 o inferior al triangle que conformen l'Alt Urgell (0,72), el Berguedà (0,32), el Solsonès (0,78) i la Segarra (0,78), també al Baix Camp (0,68) i el Tarragonès (0,78) i, més aïllades, al Montsià (0,69), el Moianès (0,48) i el Garraf (0,7).No sembla, per tant, que el canvi de tendència es degui a fets locals, sinó que és força generalitzat. De fet, si es posa el focus en la variació de la Rt respecte quatre dies abans, tampoc no sembla que hi hagi un patró territorial clar, com s'observa en el mapa inferior. En aquest cas, 30 de les 42 comarques incrementen aquest indicador, especialment la Conca de Barberà (+1,41), seguida per les Garrigues (+0,72), el Pla d'Urgell (+0,65) i l'Anoia (0,62), però també n'hi ha 11 on segueix caient, i força, com al Solsonès (-1,32) i la Terra Alta (-1,03), però també a l'Aran (-0,54) o l'Alta Ribagorça (-0,36).A nivell municipal, la situació és fins i tot més complexa, ja que 30 dels 62 municipis de més de 20.000 habitants -quasi la meitat- tenen una velocitat de propagació superior a 1, especialment a Vilassar de Mar (2,19), Rubí (1,89), Mollet del Vallès (1,84), Amposta (1,6) o Cerdanyola del Vallès (1,53). D'altres, en canvi, la mantenen força baixa, com Santa Perpètua de la Mogoda (0,55), Reus (0,61), Ripollet (0,62) o Mataró (0,65). Com en el cas de les comarques, no hi ha una distribució territorial clara, ja que ciutats properes presenten dades molt dispars.Ocorre el mateix pel que fa a l'evolució de la Rt els darrers dies. Al Vallès Occidental, per exemple, ha crescut força a Rubí (+1), Cerdanyola del Vallès (+0,9) o Sant Cugat del Vallès (+0,41), però, en canvi, ha caigut a Santa Perpètua de la Mogoda (-1,47), Ripollet (-0,15) o Montacada i Reixac (-0,11). En total, s'ha incrementat a 43 de les 62 ciutats, especialment a Vilassar de Mar (+1,3) i s'ha reduït a 18, fent-ho molt, a més de Santa Perpètua de la Mogoda, a Sant Feliu de Guíxols (-1,07).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor