La CCMA aprovarà un pla de cobertura pel 14-F sense blocs electorals

La vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha explicat que el consell de govern aprovarà el pla de cobertura de les eleccions del 14-F a principis de gener "amb criteris de servei públic i pluralisme", per a ser una "eina útil" en un moment excepcional. No tindrà la imposició dels blocs electorals ni de temps, en "guany dels professionals".Hi treballen els directors d'Informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, David Bassa i Francesc Cano, amb els seus equips. A banda, el director de Mitjans Digitals de la CCMA i director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha dit que es treballa en un projecte estratègic per "reposicionar les marques dels mitjans de la corporació".Pel que fa al pla de cobertura del 14-F, Llorach ha avançat que la informació electoral tindrà una importància especial als espais informatius" i ha destacat que es respectaran els principis de "pluralitat i neutralitat".Sobre la campanya, ha avançat que els professionals de la casa treballaran per fer una "més àmplia la cobertura" davant l'absència d'actes massius, ha garantit que el servei públic audiovisual hi serà present i "les eleccions seran prioritat informativa amb una cobertura en horaris de màxima audiència".Per la seva banda, Gordillo ha detallat que el consum digital amb la pandèmia ha anat impulsant i fent créixer els mitjans de la corporació, i que cal fer esforços per arribar a "més gent", de manera que la CCMA treballa en aquest projecte estratègic per reposicionar les marques dels seus mitjans que, segons ha precisat, serà "de llarg recorregut i s'implementarà en els pròxims mesos".Aquest projecte aprovat pel consell de govern pretén fer un "reposicionament estratègic" per a fer "més forts i referencials" els mitjans de la corporació, i l'objectiu és posicionar amb més força les marques de TV3, Catalunya Ràdio i Súper 3, i prioritzar aquestes tres marques en la distribució dels continguts amb els usuaris.Gordillo ha detallat que treballen per "reforçar el servei de vídeo de TV3" per a fer-lo més competitiu i amb una filosofia més similar a la d'altres serveis de vídeo en streaming, tipus "OTT", que estan marcant nous estàndards dels quals no poden ser aliens.D'altra banda, el diputat de JxCat Josep Riera ha criticat que TV3 no ha estat "a l'altura" en la cobertura de la mort de l'actriu Montserrat Carulla. El director de TV3, Vicent Sanchis, ha lamentat la situació, i ha dit que hi ha una "part assumible". En concret, ha fet referència a la part emesa als Informatius sobre la trajectòria de l'actriu i ha explicat que s'ha parlat amb la família i amb Informatius: "Estem mirant com resolem i solucionem alguns errors que, a consideració de la família, contenien aquests Informatius".Ha dit que en extensió la cobertura "es va fer bé", tot i que "és discutible el lloc que ocupava en la presentació del TN". Pel que fa a les crítiques per no emetre de seguida cap producció on hi aparegués l'actriu, ha recordat que es va canviar la programació del 33 aquell mateix dia. A més, ha lamentat les crítiques per part de persones que "no saben com funciona la televisió" ni els drets televisius: "Vam fer el que podíem, teníem dues entrevistes i els drets eren nostres, i no podíem agafar en poques hores una pel·lícula o obra sense negociar els drets".També en l'àmbit cultural, Sanchis ha destacat que hi ha una "enorme voluntat" per intentar que la cultura que no pot arribar pels canals habituals als espectadors ho faci per televisió, i ha dit que TV3 ha dissenyat una "enorme campanya" que s'allargarà fins a l'abril amb tres fases, en coordinació amb el Departament de Cultura, que portarà la cultura a les cases amb campanyes publicitàries.Finalment, en acabar la darrera comissió de la legislatura, Llorach ha lamentat la denegació de llibertat als presos polítics. "És d'una crueltat que trobo immensa i volia fer-ho constar en aquesta darrera comissió de control", ha sentenciat.

