El sector del joc se sent «discriminat» pel manteniment del tancament dels seus locals

El sector del joc denuncia que se sent discriminat pel Govern en mantenir bingos, casinos i salons tancats. Expressen el seu "malestar" després que s'hagi anunciat que no hi haurà canvi de tram i diuen que se senten discriminats perquè, a diferència de les sales de joc, sí que es permetrà que bars i restaurants, cinemes i gimnasos es mantinguin oberts amb restriccions d'aforament.En un comunicat, la patronal del sector considera que les sales de joc són “espais segurs”, ja que "hi ha controls d’accés estrictes que permeten l’absoluta traçabilitat dels clients". En aquest sentit el president de Patrojoc, Carlos Duelo, ha recordat que els establiments de joc “són locals en els que no es produeix una gran concentració de persones i on es garanteixen les distàncies de seguretat, la ventilació dels locals i la renovació de l’aire, la presa de temperatura, l'ús de mascareta i la desinfecció de les màquines i taules després de cada ús”. De fet, Duelo recorda que “fins ara, no s’ha detectat cap focus de contagi en cap de les nostres sales”.La patronal del joc ha alertat de la situació “dramàtica” del sector amb caigudes superiors al 50% respecte a l’any passat.

