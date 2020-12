Menys trucades i més donatius online: així es podrà col·laborar amb la Marató de TV3 contra la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

La vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha dit que La Marató de TV3 d'enguany, el 20 de desembre i dedicada a la Covid-19, serà "eminentment digital", no podrà comptar amb les quatre seus telefòniques i per primer cop en 28 anys el donatiu telefònic "no podrà ser el principal", sinó que s'hauran de fer els donatius des dels ordinadors, dispositius mòbils i l'aplicació Bizum.Una altra diferència d'aquesta Marató serà que l'organització no esperarà a finals de març per a la convocatòria pública de projectes de recerca, sinó que el mateix 21 de desembre sortirà la convocatòria pública "perquè és imprescindible que aquests diners arribin als investigadors" i es pugui millorar el pronòstic de la malaltia.En la darrera comissió de control de la legislatura a la CCMA, Llorach ha detallat que la pandèmia impedirà aquest any tenir les seus telefòniques de voluntaris a la Fira de Barcelona, l'Auditori del Palau de Congressos de Girona, la Universitat de Lleida i el Port de Tarragona, de manera que la recollida de donatius es farà digitalment. Ha concretat que estarà disponible l'aplicació Bizum amb el número 33 333 i el telèfon habitual 900 21 5050, "que no el respondran 2.500 voluntaris habituals des de les seus, sinó 500 voluntaris fent aquesta feina a casa".Llorach ha demanat a tots aquells que han participat altres anys com a voluntaris des de les seus físiques, que aquella jornada i durant els dies previs ajudin la Marató difonent la convocatòria, per exemple, des de les seves xarxes socials.La realitzadora d'El matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel, la presentadora del TN Migdia i directora dels últims programes especials sobre la Covid-19, Raquel Sans, la periodista Mònica Terribas i el director i presentador d'El Món a RAC1, Jordi Basté, seran els encarregats de conduir aquest 20 de desembre la Marató de TV3, dedicada a la Covid-19. Roger Escapa donarà el tret de sortida a aquesta edició des d'El suplement de Catalunya Ràdio.

