La jubilació i l’estalvi també tenen espai a la xarxa

Segons un estudi impulsat per VidaCaixa, a Espanya, els 50 temes més buscats sobre jubilació i estalvi van aconseguir una mitjana de més de 264.000 consultes mensualsLes dades ens demostren que la jubilació i l’estalvi també ocupen una posició destacada a la xarxa i tenen una mitjana de més de 264.000 cerques mensuals entre els 50 temes més investigats. I és que, a hores d’ara, ningú no pot negar que el que teclegem a la pantalla és, d’alguna manera, una finestra al futur connectada amb un desig que ens envaeix a tots: el d’arribar a la vellesa amb una llibertat i tranquil·litat absolutes per gaudir, en majúscules, de la vida.Les nostres inquietuds representen l’anhel de veure com creixen els nostres nets el dia de demà, de fer anys envoltats dels nostres éssers estimats, de comprar uns bitllets d’avió i embarcar-nos en un viatge pel món sense data de tornada o d’apuntar-nos a un curs d’introducció a la cuina fusió peruana-japonesa, entre molts altres plans. Tot val i només nosaltres decidim.Per als més curiosos, sapigueu que la primera posició del rànquing en els cercadors d’Internet l’ocupa una pregunta clàssica que tots hem teclejat en algun moment de dubte existencial: Com calcular la pensió de jubilació?, i només aquesta ja té una mitjana de més de 31.000 cerques mensuals a la xarxa. Després tenim: Quina és l’edat de jubilació?, amb més de 23.000 cerques; Quina és la jubilació anticipada segons l’edat?, amb més de 20.000 cerques; Quants anys cal cotitzar per a la jubilació?, amb més de 18.000 cerques; Com estalviar diners?, amb més de 14.000 cerques; Com rescatar un pla de pensions?, amb més de 13.000 cerques; Quina és la pensió màxima de jubilació?, amb més de 10.000 cerques; Com estalviar energia?, amb més de 9.000 cerques; Com sol·licitar la pensió de jubilació?, amb més de 8.000 cerques; i Quines són les deduccions i tributació dels plans de pensions?, amb més de 8.000 cerques.Les dades ens demostren que, si alguna cosa està clara, és que tot allò relacionat amb la jubilació i l’estalvi és el nostre pa de cada dia i és prioritari per poder gaudir d’una vellesa plena. Perquè els 67 anys són els nous 47 i tots volem disposar d’eines que ens ajudin a planificar i anticipar-nos per arribar a l’edat de jubilació en un estat financer òptim.I si en les últimes dècades hem aconseguit que els 67 siguin els nous 47, sabem com serà la gent gran en el futur? I, millor encara, com serà la vida en el futur?Per respondre a què hem d’esperar com a societat en els propers anys, el primer que hem de tenir clar és que el món que coneixem actualment haurà canviat des de tots els angles: l’esperança de vida i l’envelliment, la feina, la sostenibilitat, i fins i tot la relació entre l’home i la tecnologia: el transhumanisme.Per ajudar a entendre el futur des de diferents perspectives, alentrevistem experts de primer nivell procedents de diverses disciplines i que ens expliquen què hem d’esperar en vista dels avenços brutals que es produiran durant aquest segle i que afectaran, de ple, el món com el coneixem actualment.En el primer capítol del podcast, ja disponible a Spotify, Google Podcasts, Ivoox i Apple Podcasts, el filòsof Daniel Innerarity, el periodista Iñaki Gabilondo i la doctora en Bioquímica i Biologia Molecular María Blasco reflexionen de la mà de Pablo Foncillas sobre el futur com a concepte. “La manera com hauríem d’encarar el futur, d’entrada, és introduint-lo com una variable en els nostres càlculs, perquè el futur està cada cop més present a la vida quotidiana”, diu Innerarity.Darrere de les 50 preguntes més buscades pels espanyols sobre jubilació i estalvi a Internet hi ha un projecte de vida al qual volem donar resposta. Per aquest motiu, la iniciativa que ha impulsat VidaCaixa ens introdueix en una experiència interactiva única que ens ajudarà a conèixer amb més profunditat quines són les preocupacions més recurrents dels espanyols sobre la jubilació, l’estalvi i els plans de pensions i, al mateix temps, ens oferirà la resposta adequada a tots els interrogants que ens planteja el tema.El viatge interactiu comença amb un salt des del trampolí i una immersió en un mar de conceptes que ens permetran saber més i millor com afrontar aquesta etapa de la vida. En primer lloc, en el terreny de l’estalvi, per exemple, aprendrem de primera mà què és un Pla Individual d’Estalvi Sistèmic (PIES) i descobrirem que la seva particularitat i punt fort rau en la possibilitat d’estalviar en diverses carteres i, per tant, de combinar actius en funció de les característiques de risc i les necessitats d’inversió.En segon lloc, pel que fa als plans de pensions, si busquem complementar la pensió pública amb aquest instrument financer i creiem que les aportacions podrien afectar la nostra economia familiar del dia a dia, el viatge ens ajudarà a entendre que aquestes aportacions poden ser periòdiques o extraordinàries, de manera que podrem fer-les sense fixar dates, per tenir més llibertat d’elecció.Finalment, quant a la jubilació, podrem saber que per conèixer la quantia de la pensió haurem de considerar que aquest import s’establirà a partir d’un càlcul que té en compte el nivell de cotització; és a dir, la quantitat aportada a la Seguretat Social i el nombre d’anys cotitzats al llarg de la vida laboral.En definitiva, si saltem del trampolí, fem-ho amb tota la seguretat i el coneixement necessari al nostre abast per prendre la decisió més adequada quan ens jubilem.L’entitat compta durant tot l’any amb una campanya, que estarà activa fins al 31 de desembre de 2020, per donar suport a tots aquells que estalvien per a la jubilació. La campanya permet arribar a un 4 % de bonificació màxima per traspassar i aportar al pla de pensions.Si el client té 60 anys o més, obté directament el 4 % de bonificació senzillament amb el traspàs del seu pla. Els clients menors de 60 anys obtenen un 1 % de bonificació per portar el seu pla de pensions. A més, aquells que contractin una aportació periòdica mensual de com a mínim 100 € o facin una aportació única mínima de 3000 €, obtenen un 2 % addicional sobre l’import del traspàs. La bonificació es veurà augmentada en un 1 % si l’import traspassat és de 30 000 euros o més.Totes les noves aportacions es poden fer tant a través d’una oficina CaixaBank o mitjançant CaixaBankNow, la plataforma de gestió personal en línia de l’entitat.A més, per als clients que facin noves aportacions úniques, periòdiques o traspassos d’un mínim de 300 € a través de CaixaBank Now, s’aconsegueix una participació en el sorteig de 75 iPhone 11 de 256 GB.

